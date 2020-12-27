英智庫：中國將於2028年成最大經濟體 較前預估早五年

英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）的年度報告指出，由於武漢肺黨疫情令中美兩國復蘇出現明顯反差，中國將於2028年超越美國，成為全球最大的經濟體。有關時間較之前的預估提早了五年。

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路透社26日引述經濟和商業研究中心的最新年度報告同時指出，日本將仍然是全球第三大經濟體，預料到2030年代初期才會被印度取替。

但報告指出，中美的全球排名將會在2028年出現逆轉，報告指，過去一段時間以來，全球經濟最重要的議題一直是美中之間的經濟和軟實力較勁，新型冠狀肺炎病毒大流行及兩國相應的經濟影響，無疑使這場競爭形勢開始變得對中國有利。

報告指出，中國政府初期以嚴格封鎖措施「有效管控了疫情」，但西方世界的長期增長卻遭受打擊，這意味中國的相對經濟表現已經提升。報告續稱，中國2021至2025年的年均經濟增長率預計可達到5.7%，其後五年的的預算年均增長可望達到4.5%。反觀美國，其經濟儘管可能在明年出現疫情後的強勁反彈，但2022至2024年的年均增長率可能放緩至1.9%，之後會進一步放緩至1.6%。

中國國家主席習近平11月初在中共五中全會上表示，中國經濟有希望保持長期平穩發展，「十四五規畫」（2021至2025年）末期便可達到高收入國家標準，到2035年實現經濟總量或人均收入翻倍。