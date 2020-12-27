螞蟻集團再被“奉旨”約談：藐視監管  需做5項整改

螞蟻集團12月26日再被監管當局約談。雖然參加約談的是中國人民銀行、銀保監會、證監會、外彙局4個部門，但據中國官媒透露，此次約談是“落實中央政治局會議和中央經濟工作會議精神的具體措施”，所以四部門更像是“奉旨”約談。

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中國人民銀行副行長潘功勝代表四個監管部門就約談情況回答了媒體。據南方周末報道，中國監管當局本次約談的主要內容是指出螞蟻集團的主要問題，並對其提出5大整改要求。

螞蟻集團被指出的主要問題有：法律意識淡漠，藐視監管要求，違規套利；排斥同業經營者；損害消費者權益，引發消費者投訴等。

螞蟻集團被要求做出的5大整改是：一，回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。二，依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、交易合規。四是完善公司治理，整改違規信貸和保險、理財等活動。五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

馬雲的螞蟻集團今年11月初在原定上市之前，被上述4部門聯合約談，次日被當局宣布暫緩上市。隨後，在12月24日，中國國家市場監管總局宣布立案調查馬雲的阿里巴巴的壟斷行為。此舉讓阿里巴巴的股價重挫。馬雲則被拋到輿論的火山口上。

然而，看來習近平似乎尚沒有能力將這隻巨大的螞蟻一口吃掉。據中國官媒新華社今天轉載經濟日報有關螞蟻集團再被約談的評論：“嚴管也是厚愛，定規才能走正。對金融科技行業來說，加強監管非但不是“冬天”，反而是更好更健康發展的新起點。

根據這段中共官媒的評論，螞蟻集團似乎還有活路，也許是“死不了掉塊肉”而已。