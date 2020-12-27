螞蟻集團發聲明保證"成立整改工作組""全面落實約談要求"

被人民銀行等四個金融管理部門約談的螞蟻集團公司周日發表聲明指，螞蟻集團"會在當局指導下成立整改工作組，全面落實約談的要求，規範金融業務經營和發展"。

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螞蟻集團並稱，"感謝當局指導和幫助，已經立即着手制定整改方案和工作時間表，將會在過程中及時尋求監管的指導"。集團強調, 會積極對照和落實監管要求，堅實服務實體經濟和民眾的本源，遵循市場化、法治化原則, 健全公司治理、梳理相關業務和機制、提升法律法規意識和水平、擴大開放共贏力度和範圍、加強消費者權益保護, 全面提高業務經營的合規水平和社會責任意識。

螞蟻集團並保證，"在全力保證業務合規的同時，會加強風險管控，保持業務連續性和服務質量"。

而此前，人行及中證監等四大部門再次約談螞蟻集團。《新華社》報道，人民銀行、中國銀保監會、中證監、外彙局等金融管理部門周六約談螞蟻集團。人民銀行副行長潘功勝指出，螞蟻集團目前的主要問題, 包括公司治理機制不健全; 法律意識淡漠, 藐視監管合規要求, 存在違規監管套利行為; 利用市場優勢地位排斥同業經營者; 損害消費者合法權益, 引起消費者投訴等。金融管理部門對螞蟻集團提出多項整改要求, 包括回歸支付本源, 提升交易透明度, 嚴禁不正當競爭; 合法合規經營個人徵信業務, 保護個人數據隱私等。

潘功勝指, 螞蟻集團要充分認識整改的必要性，儘快制定整改方案和實施時間表，同時要加強風險管控，確保對公眾的金融服務質量。金融管理部門會與螞蟻集團保持密切溝通。

他又指, 近期中央政治局會議、中央經濟工作會議對強化反壟斷和防止資本無序擴張等, 作出一系列重要部署, 對做好相關金融管理工作提出明確要求。金融管理部門將依法依規監管金融市場主體, 嚴肅查處違法違規行為，強化約束資本無序擴張，維護公平競爭和金融市場秩序。