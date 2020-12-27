遼寧開原隨機砍人案 7死7傷 兇男被抓

遼寧省開原市持刀隨機殺人案一人手持大掃把攻擊兇徒2020年12月27日

遼寧省開原市今天12月27日發生一起隨機殺人案，一名男子持刀在街頭隨機殺人，造成7死7傷，最終被警察與民眾用大掃把劈頭拍打合力抓捕。

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這起兇案發生在今早8點14分，地點在開原市的老友誼飯店二部附近。此兇持刀在街頭晃蕩，隨機殺人，共釀7人死亡，7人受傷，其中含一名參與抓捕的警察。

從中國網絡視頻可見抓捕情景：兩深藍衣男子與兇徒周旋，互相追跑，最後其中一人用大掃把劈頭拍打兇男，然後與另一人將其扭倒在地，第三人跑來援助，更多人圍住兇男，給他戴上手銬。目前尚不清楚此兇犯案的動機。

據中國官媒報道，開原公安局指揮中心接到報警後，迅速出警，在金普盛浴門前將犯罪嫌疑人楊某某抓獲。據遼寧開原市公安局網上發布的簡短聲明，嫌兇名叫“楊某峰”已經被抓捕歸案，案件正在進一步偵辦中。