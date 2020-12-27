12港人關注組：美國領館稱幫助協調

李宇軒妹妹(左一)日前亦有到鹽田對岸放氣球請願，小圖(右上角)為李的家書

12名港人涉嫌偷渡台灣途中被大陸拘捕案，其中十人定於12月28日在深圳鹽田法院開審。這些港人的家屬譴責大陸當局禁止家屬旁聽。據香港電台今天消息，12港人關注組表示，美駐廣州總領事館稱會幫忙協調。

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這12名港人的家屬已向各國領袖及國際社會發表公開信，批評大陸當局阻止涉案港人與家屬及家屬委託的律師會面，是反基本人權，並促請各國政府派使館人員到庭旁聽。十二港人關注組表示，美國駐廣州總領事館回覆說會幫忙協調。

其中一名港人鄧棨然的弟弟告訴香港電台，希望內地當局在網上直播審訊，讓家屬和家屬的律師知悉審訊過程，並希望內地法院將“判決的理據和相關文件”公開，而不要只公布判決的結果。