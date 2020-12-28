俄卸任總統享有終身豁免 網民笑指普京太瘋狂

2020年12月17日;俄羅斯總統普京在莫斯科舉行的新聞發布會上通過視頻講話。今年，普京因冠狀病毒大流行而參加了在線年度新聞發布會。

俄羅斯總統普京日前簽署法令，前任俄羅斯總統享有終身司法豁免權，事情過去了幾天，網民反應不斷。許多懷疑普京這樣做更多的是在替自己將來找後路，但有網民懷疑，普京下台後，能保證自己永遠享有司法豁免權嗎？忘了？殷鑒不遠!

廣告 繼續瀏覽後續

12月22日，俄羅斯總統普京簽署一項法令，根據這一法令，卸任俄羅斯總統將享有終身豁免權。新法規定，卸任總統既不能被司法追究，也不能被民事追究，更不能遭警方拘捕，承受審訊或搜索住屋。除非犯下叛國罪或由憲法法庭及最高法院同時確認的極重大罪行，同時還要提交俄羅斯國家杜馬和參議院三分之二再確認，門檻極高。俄羅斯之前已有類似法律，但明確規定，總統只在任期期間享有司法豁免權。

新法還規定總統卸任後將被授予參議院終身席位，該席位亦確保前總統離任後免於起訴。有網民聯想到前智利總統皮諾切特任上下來後曾被授予終身參議員席位，這一席位將享有終身豁免權，但最終仍被指執政期間涉嫌犯有殘酷鎮壓反對派人士罪行被送上法庭審判。

俄羅斯這一法律是夏季憲法修正案的補充部分，根據修正過的憲法，普京可以擔任總統一直到2036年，幾乎就是終身大總統了。新法還提到保護擴及前總統家人。

俄羅斯這一新法引起中國網友連續反應，批評嘲諷的居多，多指普京不顧前車之鑒，忘記歷史教訓，弄不好“白辛苦”。

北京學者榮劍評論：大總統的權力再大，仍然擔心下台後被清算，做總統做到四，又逃不脫死後被清算，這是總統困境吧! 立法獲得終身豁免權，有可能嗎？一旦權力交給了別人，法律難道就不能修改？這些做法不過就是自我安慰而已，真正要走出總統困境，只有走憲法之路，合法獲得權力，合法交出權力，靠憲法永保個人和家族安全。

一位網友評論，明太祖免死金牌實際上就是一道道催命符。到了我朝，法律被糟蹋成廢紙，寫進憲法黨章的劉主席，林副主席不都死得很慘。

另有網友評論說，普京如此修法，也未必能保證善終。普京的邏輯：修憲，讓自己隨意延長任期；修法，讓自己和家人用不着被追究違法。但他這個邏輯的缺陷是：如果無人撼動他的地位，他不需要修法保護離任後免被追究；如果普京下台，被審判成為必然。

還有人指出，殷鑒不遠，前蘇聯就有現成的例子：“他都忘了斯大林了，死後，被他的親密戰友赫魯曉夫蘇共二十大秘密報告揭露大規模殺人罪行，水晶宮也毀了。還不如學學哈薩克首任總統。”還有人舉出齊奧塞斯庫，卡紮菲等人的名字。

有網友稱：普京夢想成癡，太太瘋狂。我將無我，獨裁者都難全身而退。