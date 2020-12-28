南早：警方以國安法通緝海外約30港人包括許智峰

包括前民主黨立法會議員許智峰在內約30名流亡海外的港人，根據南華早報報道，已經因為涉嫌違反國安法而上了香港警方的通緝名單。名單上還包括去年7.1闖進香港立法會並摘下面罩宣讀行動目的的港大刊物《學苑》前總編輯梁繼平。

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自從國安法2020年6月30日在香港生效之後，前後已有不少政治人物相繼流亡，但警方從未正式公布有通緝名單。南早27日引述消息報道，警方已就涉嫌違反國安法通緝約 30 名身處海外的人士，但警方卻拒絕就有關報道向其他傳媒作出評論，只是譴責任何企圖逃避法律責任的行為，會據案件實際情況，依法循不同途徑追查逃犯下落，以緝拿歸案。

報道引述警方消息人士指，通緝名單上的是香港人，但不在香港，多數身處在歐洲、美國和台灣。消息又指，隨着西方國家立法生效後與香港中止引渡條約，相信嫌疑犯不太可能被海外當局遣送回國，但如果他們回港，則會被捕。

在報道中提到被通緝的，包括許智峯、梁頌恆，以及張昆陽和梁繼平。許智峯 12 月初在丹麥宣布流亡，其後轉往英國；梁頌恆則在 12 月中在美國宣布流亡，稱將申請庇護，希望未來推動金融制裁中港等。張昆陽為前民間外交網絡發言人，在9 月初已宣布離港。梁繼平為《學苑》前任總編輯，曾在 2019 年 7 月 1 日闖入立法會後拉下口罩發表宣言，其後被控暴動，惟未上庭應訊。身在美國的梁繼平與林榮基，以及同被通緝的黃台仰、鄭文傑成立“避風驛”，協助港人到外地尋求庇護。鄭文傑曾經是英駐港總領館的僱員，在深圳被指嫖妓而一度被捕，但鄭堅決否認指控，並於事後出走英國。

報道稱，被通緝者遭指控煽動分裂或與外國勾結、危害國家安全，或參與根據新法被視為非法的活動，相關罪名最高刑罰為無期徒刑，又強調只會針對疑犯在法律生效後發表的言論或活動。

中共喉舌中央電視及中聯辦控制的大公報在8月亦曾報道，警方正式通緝6名涉及違反港區國安法的海外港人，包括羅冠聰、陳家駒、劉康、鄭文傑、朱牧民及黃台仰。當時的通緝令詳情僅由大公報引述，警方至今從未有公布官方渠道正式公布通緝名單。