德國民意調查：衛生部長施潘成人氣最旺政治家

根據德國最新民意調查，德國最受歡迎政治家不再是默克爾總理，而是德國衛生部長施潘（Jens Spahn）。根據民調機構Kantar為《周日世界報》所做的民意調查，德國52%的人希望施潘“在來年對政治產生最大影響”。施潘由此超出默克爾總理一個百分點，成為德國最受歡迎政治家。去年，默克爾是德國最受歡迎政治家。

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默克爾將執政到明年九月國會大選。她已表示放棄參選連任。誰將接任總理，一直是民眾關心的話題。基民盟、基社盟有多位選手可望成為總理候選人選。但默克爾和施潘所在的基民盟始終不確定本黨總理候選人，以免和現任總理默克爾形成競爭局勢。

民意調查顯示，施潘在女性選民中特別受歡迎，66%的女性受訪者表示，他們期望施潘在2021年擁有儘可能多的政治影響力。男性受訪者有此意願的只佔38%。

新冠疫情改變了政壇人氣。去年，施潘在人氣調查中只得到28個百分點。巴伐利亞州州長索德爾和聯邦財政部長舒爾茨在新冠危機期間也聲名大振。與去年相比，默克爾受歡迎度增加了11%，名列第二。索德爾得分甚至從15%增加到50%，成為德國第三個最受歡迎政治家。

民調專家表示，危機時期乃是執政時期。人們今年因此比往年明顯看好執政大聯盟。

Kantar於本月18日對505名具有代表性的公民進行了採訪調查。提到的問題是：“您希望以下哪位政治人物對2021年的未來政治產生最大影響？”列出的名單包括18名政治家。