支聯會致函習近平要求釋放12港人和民間記者張展

12月28日當國際正準備迎接新一年的來臨之際，中共統轄下的法庭卻忙於進行審訊工作，12名據稱在中國海域被捕的香港人其中10人，今（28日）在深圳接受審訊，同一天，在武漢進行病毒源頭調查報導的民間記者張展，亦在上海面對法庭“尋人滋事”指控。香港支聯會為此特別在今天向中國主席習近平致函要求釋放張展及12港人。

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支聯會在中聯辦門前公開致給習近平的信件指出，張展為了解疫情爆發初期中國境內的實際情況，自發於2020年2月1日到武漢報導當地新冠病毒疫情，在微信、推特、YouTube等直播報導當地情況，然而卻在5月14日在武漢被抓捕和押回上海，隨後以“尋釁滋事罪”刑事拘留，6月正式逮捕，8月18日正式起訴，關押上海浦東新區看守所。

支聯會表示這又是一宗莫須有的冤案，對人民知情權的打壓。張展拒絕認罪並在看守所絕食超過一個月，但看守所每天有二、三人強行向張展強插胃喉灌食粥或流質食物，身體狀況令人擔憂。11月13日，網上傳出張展的起訴書，指控她透過微信、推特和YouTube發布關於疫情的虛假信息，和接受海外媒體採訪，聲稱張展的行為造成公共秩序嚴重混亂，又列出所謂證人名單，檢察院的4至5年量刑建議，亦較同類型罪名為重。

張展案於12月28日（今天）上午開庭。張展的辯護律師任全牛表示張展在過去半年內多次絕食抗議後，身體狀況變得很差，不適宜出庭。張展根本無罪，支聯會要求法庭宣判張展無罪，釋放張展重獲自由。

支聯會的信件又指出，同日下午，深圳鹽田人民法院閉門審訊10名於今年8月23日被廣東海警拘捕的香港人。當局於開庭3前日才通知家人，使得家屬在疫情隔離的要求下，無法前往旁聽。當局更拒絕承認家屬委託的律師，嚴令家屬律師不得前往深圳，致使案件將在完全封閉的情況下進行審訊，家屬及公眾完全無法從獨立渠道得悉12人及審訊的情況。這樣的審訊顯然是不公平的。

且有訊息傳出，案件將作不公開審理，違反刑事案件應公開審理的原則。被告當中包括英國、葡萄牙、越南國民，案件亦受社會廣泛關注，若有各國外交人員、家屬委託的律師、傳媒、公眾等前往聽審，當局不可無理阻攔。

另，剛過去的聖誕節期間，12月26日，江蘇省高級人民法院在卷宗還沒有讓辯護律師複製完，沒有辯護律師辯護詞的情況下，對余文生律師二審維持原判。上述種種種公然違反法律程序的行為，以法律之名打壓公義之舉，如何能保障實體正義？如何能保障當事人、辯護律師、家屬的法律權利？如何能做到公平正義？如何能讓每人在每一案件中感受到公平正義？

支聯會稱，習近平主席強調推進全面依法治國，依法保障人民權益，因此敦促習近平落實承諾的陽光司法，停止以法律之名打壓言論自由，並立即釋放張展、余文生及12名香港人等在囚政治犯。