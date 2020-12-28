日本導演製作抗爭紀錄片《香港畫》網上播出

日本導演製作有關去年港人抗爭的紀錄片《香港畫》已開始在網上收費播出，該片獲得日本三大獎項。

日本導演堀井威久麿 （Ikuma Horii)）去年親身來港，為香港人的反修例抗爭事跡，拍成紀錄片《香港畫 / Montage of Hong Kong》，直至12月24日至今，在日本全國總共有13間戲院上映，其他國家和地區的觀眾可透過網上以租看方式，收看這套在日本已獲三項榮譽獎賞的紀錄短片。

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這是繼流亡海外中國藝術家艾未未日前推出的紀錄片《曱甴》之後，又一套關於港人在2019年反抗中共主導試圖在香港修訂逃犯條例的街頭抗爭運動。

《香港畫》片長 32分鐘，主要記錄香港年輕人在這一年間，為何甘冒性命和前途不保而走上街頭，以大衛對付巨人的無畏精神，參與這場驚動國際的運動。

製作一方介紹這套紀錄片時指出，曾經被稱為東方之珠的自由都市，於1997年被英國移交給中國。現今，為了從中國的統治下解放，同時為了追求民主，香港的每一吋土地皆被捲入一埸看不見盡頭，仍然一息尚存的抗爭。這些年輕人到底為何而戰? 本作以各式各樣的形式追溯了與這埸運動有關聯的人的軌跡。

根據製作一方的宣傳資料，《香港畫》至今已獲三項大獎，包括大坂 門真國際電影節2020記錄片部門最優秀大獎、札幌國際短編電影節記錄片部門最優秀大獎，以及神戶INDEPENDENT（獨立）電影節最高榮譽大獎。

紀錄片的網絡版由2020年12月25日至2021年3月31日期間限定收費放送。

觀眾可透過以下網址收看紀錄片的內容片段https://vimeo.com/ondemand/hongkongga