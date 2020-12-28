特朗普簽署撥款法案包含「台灣保證法」台灣總統府表感謝

北京擔心特朗普政府換屆前對台灣會有更進一步的舉動

美國總統特朗普於美東時間27日正式簽署「2021會計年度聯邦政府撥款法」，其中包含「2020年台灣保證法」的本文，並匡列300萬美元授權額度給「全球合作暨訓練架構」(GCTF)，台灣總統府發言人張惇涵說，總統府代表政府及人民表達誠摯感謝。

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張惇涵表示，感謝特朗普總統任內推動11次軍售案，在在顯示美國政府以具體行動落實「台灣關係法」及「六項保證」的安全承諾，強化台灣的戰略與防衛需求。同時，在特朗普任內，透過「台灣旅行法」的落實，不僅讓台美間的政府部門有更多高層次的互訪交流，也大幅深化台美雙方的合作夥伴關係。

這位發言人說，在這次的撥款法中，除了再次重申協助台灣加強自我防衛能力、支持台灣有意義參與國際組織外，也建議美國國務卿檢視對台交往準則，並針對檢討結果及「台灣旅行法」執行情形向國會提交報告；並且，也首度授權撥款300萬美元，支應GCTF相關活動。這些作為不僅有助於台美合作更加拓展，也有助未來台美日三方透過GCTF平台，與理念相近國家持續開拓合作範疇。

特朗普簽署的這項撥款法案，除了包括9000億美元的2019冠狀病毒疾病經濟紓困方案外，也包括「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2020）與「西藏政策及支持法」（Tibetan Policy and Support Act ）。

台灣保證法目的在台灣關係法基礎上進一步深化台美關係。美國國會意見指出，美國政府支持台灣持續發展不對稱戰力、促進台灣增加國防支出以提供國防戰略的足夠資源、常態化對台軍售以協助台灣強化自我防衛能力。

在國際參與部分，美國國會意見指出，美國政策為支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支持台灣以會員身分參與聯合國糧農組織（FAO）、聯合國教科文組織（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

美國國會也建議檢視國務院對台交往準則，要求在法案生效後180天內，國務卿向參眾兩院外交委員會提交報告，包括對國務院指導對台關係文件的檢討結果，與對台交往準則更新版本、台灣旅行法執行情況等。

西藏政策及支持法規定，如果中國干預達賴喇嘛繼任者的辨識或轉世程序，將被視為違反藏人宗教自由，美方能對相關涉入中國官員採取經濟、簽證制裁措施。法案也規定，在美國能夠於西藏首府拉薩設立領事機構之前，中國不得在美國設立新的領事機構。