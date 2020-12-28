王健林手下朱戰備因貪腐遭上海警方帶走 已被萬達除名

綜合消息顯示，跟隨大連萬達集團創始人兼董事長王健林多年的萬達商管集團副總裁朱戰備近日因涉嫌貪腐遭到上海警方帶走，目前正在接受調查。

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澎湃新聞報導指，朱戰備目前已被大連萬達集團從公司除名，名字在內部系統上已被剔除。而朱戰備被帶走的原因是因為插手涉足公司的IT設備採購的招投標，從中謀取不正當利益。值得一提的是，萬達唯一被王健林直管的部門就是審計部。據悉，上周萬達集團高管在內部通報了此事，再次強調萬達對貪污腐敗的零容忍。

根據公開信息，朱戰備是信息化專家，是中國競爭情報學會常務理事，北大國家信息資源北京研究基地客座研究員，北京大學管理學博士。加入萬達前，他曾在中歐國際工商管理學院任教、擔任過上海貝爾阿爾卡特副總裁及CIO。報導指，萬達的審計中心成立於2001年，成員由財務、工程、預算、土水電各專業人才組成，重要的是，這是王健林唯一直管的部門。

朱戰備跟隨王健林多年，2010年加入萬達，任職萬達信息工程部總經理，負責整個集團的信息化工作。朱戰備在信息化領域具有近20年的從業經驗，擁有中科大碩士、北京大學博士、上海交通大學博士後學歷。

報導指，十年前，朱戰備加入萬達，任萬達信息工程部總經理，為萬達進入信息系統時代奠定基礎。2013年，朱戰備臨危受命，臨時接管過萬達電商。2018年，萬達網科涼涼，飛凡退化成丙晟科技後，朱戰備從曲德君處接過丙晟科技。據了解，朱戰備已被萬達集團除名，丙晟科技總裁一職尚處於空窗狀態。他貪腐具體詳情還待官方公布。

此外，中國大陸媒體在相關報導中多有強調，“軍人出身的王健林，一直信奉從嚴治理之道，他對佔小便宜、貪污腐敗、舞弊的容忍度為零，在房地產界無人不知，其反腐的鐵腕手段更是聲名在外。萬達對腐敗行為也始終保持高壓態勢。萬達審計部門‘該處理的處理，該咔嚓的咔嚓’，在處罰方面絲毫不留情面。”

王健林曾在一次演講中特別指出，“萬達建立了一支強大的審計隊伍，我個人在集團不分管具體業務，唯一管的部門就是審計部，審計部就相當於萬達集團的紀委。這支團隊忠誠、嚴謹、能力強，在集團內樹立了權威，具有很強的威懾力。”萬達內部稱，該公司每年要審計一兩百次，涉及公司上千家，業務領域全覆蓋。

報導稱，審計前，審計人員會拿着王健林的審計指令，然後把這張紙往總經理的桌子上一放，上面寫着“審計指令”四個大字，哪個公司委派什麼人到你公司進行例行審計，請接待配合，落款：王健林。