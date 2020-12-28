被抓五百多天渺無音訊 中國大陸公益組織“長沙富能”三位員工受關注

中國大陸非政府公益組織“長沙富能”三位員工，程淵、劉大志和吳葛劍雄，在2019年7月22日被長沙市國家安全局以涉嫌“顛覆國家政權”逮捕，至今已經500多天，一直被禁止通訊和家人探視，也從未獲得律師會見。

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2020年12月23日，被關押的3人之一吳葛健雄的母親病危，其父親向長沙市中級法院和湖南省國安廳看守所等地發出申請書，要求讓獨子吳葛健雄見母親最後一面，但未得到任何回復。

“長沙富能”公益機構在2016年3月創立，工作範圍主要涉及監督政府透明度，包括政府信息公開、規範性審查政府各種文檔。此外，關注殘疾人士的權利包括教育和平等就業權利等。

由於當局一直不允許家屬探視、律師會見，家屬和友人都非常擔心被單獨秘密關押的三位公益人的身體狀況和精神狀態。

被押3人中程淵的妻子施明磊表示：“三位公益人做的這些工作，不管是我們家屬，還是公眾看來，都是推動社會進步，推動法治進步的事情，對於政府來說，他們是不可或缺的民間力量。但是我們不明白，為什麼他們會面臨今天這樣的境地，我覺得這是我們需要思考的問題。”

關於三位公益人的律師辯護權問題，施明磊透露，“有6個官派律師，我們都不知道他們是誰，通過官方渠道，我們根本得不到任何官方律師的信息，這就很荒唐。吳葛健雄的辯護律師是他的爸爸吳有水，是一位知名維權律師，他為自己兒子辯護的資格都被剝奪了。每一步他們都在違法，沒有一步是按照法律去辦這個案子，那怎麼樣讓我們心服口服呢？”

施明磊表示，家屬和律師仍然不知道什麼時候開庭，什麼時候宣判。“我們會繼續呼籲，要求合法的律師辯護權和通信權。我們會持續控告，我們在整個湖南省的每一級都進行了控告。我們不會放棄，讓他們就這樣被秘密的起訴，秘密的開庭，秘密的審判，甚至秘密的搞去監獄。”