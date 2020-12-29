中國反壟斷大刀 砍向外賣龍頭

聯合網29日報道，繼阿里巴巴後，大陸反壟斷大刀再砍向外賣平台「美團」，北京知識產權法院29日證實已立案審理。截至目前，大陸網路科技四大咖「ATMX」（阿里、騰訊、美團、小米）被反壟斷監管折戟一半，港股上市的美團原本傳出將回到A股第二上市，目前可能步入螞蟻後塵，延後原定計畫。

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美團是大陸最大的外賣平台，據統計，美團在大陸外賣行業的市佔已上升至68.2%。而餓了麽及其他平台共計31.8%。

美團最新發布的2020年第3季財報顯示，整體營收年增28.8%至人民幣354億元，餐飲外賣交易額達人民幣1,522億元，到店、酒旅業務收入達人民幣65億元 。外賣一哥美團的年度活躍商戶數已增長至650萬，年度交易用戶數達4.8億。

中國經濟周刊報導，美團被爆用戶使用美團支付時發現，美團月付和銀行卡支付為第一優先選擇，微信支付、ApplePay也在支付選擇列表上，但沒見到支付寶。

大陸外賣平台以美團跟餓了麽兩強相爭，餓了么背靠阿里，美團則有騰訊入股投資撐腰。騰訊對美團的直接持股超過17%，是第一大股東。阿里巴巴也曾經是美團的股東，但2016年已分手，目前美團前十大股東中，已無任何阿里公司的身影。

這次美團踩雷，主要是被舉報利用其市場支配地位，取消阿里旗下的支付寶通路，消費者無法在平台App中透過支付寶進行支付。

針對互聯網平台巨頭「二選一」涉嫌壟斷，大陸官方開始祭出強監管開鍘。《中國經濟周刊》報導，美團遭遇反壟斷訴訟，北京知識產權法院民事案件受理通知書顯示，美團被舉報濫用市場支配地位糾紛案，北京知識產權法院決定立案審理。