中國首位奪國際大獎鋼琴家傅聰不敵冠狀病毒逝世享年86
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波蘭蕭邦學會官網報道，國際著名鋼琴家傅聰周一在英國逝世，享年86歲。維基百科的“傅聰”條目也更新了他的“卒年”為2020年12月28日，內文提到他因感染武漢肺炎在英國逝世。
澎湃新聞網周日援引傅聰的學生、英國皇家音樂學院中國籍教授孔嘉寧在其微信朋友圈留言，說傅聰已入院兩周，一周前肺部情況有點複雜，還未需要用上呼吸機。上海柏斯琴行也引述上海音樂學院教授、鋼琴家李民鐸的消息指，傅聰於倫敦住院，醫生一直給氧，又指傅的太太曾入院，但情況好轉後已出院。
傅聰1934年生於上海，父親是著名翻譯文學家傅雷，在文化大革命中遭迫害致死。傅聰自幼音樂天分過人，21歲就贏得“國際蕭邦鋼琴大賽馬厝卡獎”，成為首位在國際鋼琴比賽中獲獎的中國音樂家，也是華人音樂家能躋身世界樂壇且大放光芒的第一人，被視為現代蕭邦的化身。
傅聰1983年獲得香港大學頒發名譽文學博士，據當時港大的介紹指出，傅聰童年時隨意大利鋼琴家兼指揮家Mario Paci學習彈鋼琴技巧。1953年參加布加勒斯特鋼琴比賽，獲得季軍，聲譽雀起，邁向國際鋼琴家地位。1955年在華沙蕭邦作品國際大賽中，以演奏瑪祖卡舞曲奪得季軍及特別獎。後獲得華沙音樂學院獎學金，隨Zbigniew Drzewiecki學習，成績優異，獲得該學院的一等獎。1957年之前，他在東歐各國已先後演奏五百餘次。
自1958年起。傅聰在英國、遠東、美洲各地不斷舉行演奏會，成為國際著名鋼琴家。七十年代末期，任上海音樂院及其他在北京的音樂學府顧問，經常訪問中國。由於他多次訪問遠東，香港常有機會為傅聰舉行演奏會，其中多次是與香港靑年管弦樂團合作演出。
諾貝爾文學獎得主德裔作家赫爾曼·赫賽（Hermann Hesse）曾經讚許傅聰乃全世界真正懂得演繹蕭邦的鋼琴家。
傅聰曾經與國際著名小提琴耶胡迪·梅紐因（Yehudi Menuhin）的女兒結婚，生有一子。兩人離異之後，傅聰與來自中國的女音樂家再婚。