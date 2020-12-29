中國首位奪國際大獎鋼琴家傅聰不敵冠狀病毒逝世享年86

中國第一位闖出國際名堂的鋼琴家傅聰因為不敵冠狀病毒肺炎而病逝倫敦，享年86歲

波蘭蕭邦學會官網報道，國際著名鋼琴家傅聰周一在英國逝世，享年86歲。維基百科的“傅聰”條目也更新了他的“卒年”為2020年12月28日，內文提到他因感染武漢肺炎在英國逝世。

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澎湃新聞網周日援引傅聰的學生、英國皇家音樂學院中國籍教授孔嘉寧在其微信朋友圈留言，說傅聰已入院兩周，一周前肺部情況有點複雜，還未需要用上呼吸機。上海柏斯琴行也引述上海音樂學院教授、鋼琴家李民鐸的消息指，傅聰於倫敦住院，醫生一直給氧，又指傅的太太曾入院，但情況好轉後已出院。

傅聰1934年生於上海，父親是著名翻譯文學家傅雷，在文化大革命中遭迫害致死。傅聰自幼音樂天分過人，21歲就贏得“國際蕭邦鋼琴大賽馬厝卡獎”，成為首位在國際鋼琴比賽中獲獎的中國音樂家，也是華人音樂家能躋身世界樂壇且大放光芒的第一人，被視為現代蕭邦的化身。

傅聰1983年獲得香港大學頒發名譽文學博士，據當時港大的介紹指出，傅聰童年時隨意大利鋼琴家兼指揮家Mario Paci學習彈鋼琴技巧。1953年參加布加勒斯特鋼琴比賽，獲得季軍，聲譽雀起，邁向國際鋼琴家地位。1955年在華沙蕭邦作品國際大賽中，以演奏瑪祖卡舞曲奪得季軍及特別獎。後獲得華沙音樂學院獎學金，隨Zbigniew Drzewiecki學習，成績優異，獲得該學院的一等獎。1957年之前，他在東歐各國已先後演奏五百餘次。

自1958年起。傅聰在英國、遠東、美洲各地不斷舉行演奏會，成為國際著名鋼琴家。七十年代末期，任上海音樂院及其他在北京的音樂學府顧問，經常訪問中國。由於他多次訪問遠東，香港常有機會為傅聰舉行演奏會，其中多次是與香港靑年管弦樂團合作演出。

諾貝爾文學獎得主德裔作家赫爾曼·赫賽（Hermann Hesse）曾經讚許傅聰乃全世界真正懂得演繹蕭邦的鋼琴家。

傅聰曾經與國際著名小提琴耶胡迪·梅紐因（Yehudi Menuhin）的女兒結婚，生有一子。兩人離異之後，傅聰與來自中國的女音樂家再婚。