港交所行政總裁李小加因與主席查史美倫不和而掛冠

香港交易所行政總裁李小加即將離職之際，彭博新聞爆料稱，近年來為港交所爭取多家中資到港上市的李小加在合約尚有1年而提早掛冠，其實是因為他與主席查史美倫之間的關係緊張所致。

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李小加任職港交所行政總裁餘下只有兩天，彭博引述消息人士爆料指出，李提早離職是因他與主席查史美倫關係緊張，而他隨心所欲的作風，亦未能及早就重要的事項知會董事會。

港交所至今仍未覓得適合人選出任正式行政總裁，查史美倫與北京及行政長官林鄭月娥關係良好，希望新接任人可以有很強的國際背景之餘，亦可以與中國有良好關係，可令交易所角色符合北京的利益，避免與內地交易所競爭。

李小加早前接受彭博訪問時表示，行政總裁一職對於中港之間的衝突作出“指導”，同時亦需要冒險，亦需要在本港閾際金融中心地位受質疑時保持全球投資者的信心。事實上，李小加於去年曾說，本港社會運動已暴露了一國兩制的缺陷，而最終他須為有關言論道歉。

李小加任內其中一項最具爭議性的改革，就是通過上市公司同股不同權的待遇。在這個新措施下，港交所吸引了包括小米和阿里巴巴等“紅股”公司到港上市。

正式繼任人方面，蘋果日報報導，港交所目前正考慮包括聯席總裁及首席營運總監戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁、滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧、摩通前董事總經理翟普等。