無國界記者組織指出：2020年新聞媒體遭到嚴重侵害

無國界記者組織今天發布年度報告指出：2020年，新聞媒體遭遇嚴重侵害。從2016年開始的、新聞工作者在沒有戰爭的國家遇害的趨勢仍在繼續。今年全球有50名新聞工作者遭到殺害。

廣告 繼續瀏覽後續

根據無國界記者組織發布的年度報告，2020年，全球有50名新聞工作者遇害，其中大多數是在和平國家。另有近400名新聞工作者受到監禁，再次見證了信息傳播權嚴重受到侵害的現實。

儘管新冠病毒大流行導致報道數量有所減少，但是2020年1月1日至12月15日，仍然發生了50名新聞工作者因工作而被殺害的案例，與2019年53名新聞工作者喪生的數字相比，基本持平。最近十年間，全球共有937名新聞工作者遭到殺害。

無國界記者組織年度報告注意到：越拉越多的新聞工作者在沒有戰爭的國家遭到殺害。2016年，58%的新聞工作者在戰鬥行動區死亡，之後，此一比例逐年下降。2020年，在敘利亞和也門這類“飽受戰爭折磨”的國家、以及在像阿富汗或伊拉克這種發生“中低強度”衝突的國家內喪生的新聞工作者比例為32%。而在和平國度被殺害的新聞工作者所佔比例則高達68%。

對新聞工作者而言，墨西哥是最危險的國家，今年有8名新聞工作者在墨西哥被殺害；其次是印度、巴基斯坦、菲律賓和洪都拉斯，分別有3到4名新聞工作者在這些國家遇害。無國界記者組織強調：在2020年所有被殺害的新聞工作者中，有84%的人遭遇有針對性的故意殺害，其中有些記者在“特別野蠻的條件下遇害”。

在今年遇害的新聞工作者中，有近20名正在展開各種調查的記者：其中十人正在對當地腐敗和挪用公款案件展開調查、對黑手黨或有組織犯罪相關案件調查的記者有4人，另有3名記者正在圍繞與環境問題有關的工作展開調查。無國界記者組織還注意到：7名記者在伊拉克、尼日利亞和哥倫比亞的抗議活動中殉職。這是此前沒有發生過的事情。