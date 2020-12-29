美通過法案中共官員擅自挑選轉世達賴將被制裁

特朗普周日簽署一項新的撥款法案，當中涉及台灣和西藏部分，後者更明確指出，任何中共官員如未得達賴喇嘛或藏人宗教團體的同意而擅自挑選下任轉世活佛取代現任達賴喇嘛，將受到美國的制裁。

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特朗普周日簽署了一項規模龐大的撥款法案，從而消弭美國政府在星期二停擺的危機。這項撥款法案的內容並同時涉及台灣和西藏部分，分別名為台灣保證法案以及西藏政策及支持法案。特朗普將在下個月離任，而中美兩國可說是面臨全面性的對抗。

上述有關台灣和西藏的法案，兩者都獲得國會一面倒的支持，目的是要深化美台之間的關係，以及對付中國將擅自挑選轉世靈童繼任達賴喇嘛的威脅。

中國外交部發言人趙立堅說，北京“堅決反對”上述兩項法案，稱台灣和西藏是中國的內政問題，“美國不應實施針對中國的法案”，又說傷害中國利益將對雙方關係造成嚴重影響。

在台灣，總統府發言人張惇涵說，台方衷心感謝美國政府和國會跨黨派朋友協助台灣整固國防和參與國際組織。

南華早報引述中國社會科學院美國所研究員，政治研究室副主任劉衛東表示，特朗普總統在離任前持續對中國表示強硬並不令人意外，“特朗普只想為接任的拜登政府製造麻煩，但一切都有視拜登是否會實施法案的內容”。

報道又引述復旦大學教授、國際問題研究院前常務副院長沈丁立表示，拜登將否實施法案的內容，“將視乎兩國的關係”。