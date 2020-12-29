12港人案官派律師通知家屬被告們“很乖都承認控罪”

深圳鹽田區人民法院29日結束對10名港人擅闖水域一案的審訊，聲稱將擇日宣判。未能列席旁聽的家屬部分人士表示29日晚上接到官派律師的電話告知審訊過程，律師指被告們都“很乖，認罪”。

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12名港人去年8月涉嫌坐船逃往台灣時，誤闖大陸水域而被廣東海警截獲，之後一直扣留在鹽田派出所，家屬亦一直未能前往探訪，也不獲准許自雇律師。由於其中兩人未成年而被安排另行處理，餘下10人則在29日上庭應訊，他們被控偷越邊境罪名，而其中兩人更被加控非法組織這次的行程。

其中一名被告鄧棨然的弟弟告訴NOW電視新聞：“到了（29日）晚上官派律師再打電話給每個家屬，大家所收的訊息都是一樣，都是說過程很乖、認罪，但如果我們再問下次何時開庭，（官派律師）都說不知道，要待法院再通知。”

控罪指鄧棨然和喬映瑜根據他人安排策畫組織多人，由香港偷渡至台灣。而另根據深圳特區報報道，10人在庭上認罪，希望法庭從輕處罰。

在派出所關押了128日終被正式起訴偷越邊境及組織偷越境罪的10名港人，29日下午在深圳鹽田法院受審，法院職員上周曾指案件不會公開審理，早上則改口稱會依法公開，但指旁聽席已滿。

家屬早前發公開信，希望各國政府派領事旁聽，開庭之前，美國、英國、加拿大、葡萄牙及荷蘭至少六個國家領事館代表到達法院，但直至案件開審他們都不獲准進入，最後等了近兩小時後上車離開。

對於英國指責這次審訊是“秘密審訊”，中國反駁英方有關言論罔顧事實、混淆是非，對此中方表示強烈不滿和堅決反對。

英國外相藍韜文在審訊後發聲明指，英方深切關注12名港人中部分成員在深圳通報案件開審後3日就被“秘密審訊”，英國和多國外交人員試圖聽審但遭拒絕。藍韜文又指，12名港人沒機會跟他們委託的律師接觸，令人嚴重質疑中國的法律諮詢途徑，藍韜文期望中國恪守法治，審訊要公平及透明，符合國際人權法基本要求。

中國駐英國大使館以答記者問題的方式，回應藍韜文聲明，指深圳市鹽田區人民法院公開審理該宗案件，強調相關港人涉嫌偷越或組織他人偷越邊境，是被依法起訴。部分港籍同深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了審理。

對英方有關言論罔顧事實、混淆是非，中方表示強烈不滿和堅決反對，中國司法機關依法辦案，不容歪曲、詆譭和干涉，敦促英方立即停止干涉香港事務，停止干涉中國內政，停止干涉中國司法主權。

美國駐華大使館較早發聲明，指12港人所謂的“犯罪行為”是逃離暴政，要求中方立刻釋放他們，又指中國的共產主義將會不擇手段阻止人民到其他地方尋求自由。

在北京，外交部批評美方罔顧事實、混淆是非，又敦促美國立即停止借香港問題干涉中國內政。