中國國藥集團宣布其新冠疫苗有效率達79%

中國疫苗研發公司國藥集團(Sinopharm)表示，其一款新冠疫苗的Ⅲ期臨床試驗期中分析數據結果顯示有效率為79%，使該集團向在中國和海外大規模提供該疫苗又邁進了一步。輝瑞疫苗保護效率在95%;美國生物技術公司莫德納（Moderna）的保護效率為94.1%。英國阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca plc.）保護效率在70%；但它又聲稱如果打兩次後保護效率在100%.

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法新社特別提出；中國國家主席習近平曾提出過的：“努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品”。

中國“國藥集團”旗下研發這款疫苗的子公司——中國生物(China National Biotec Group)在北京的分公司周三在其網站上公布了上述結果。該公司補充稱，數據結果達到了中國監管機構要求的最低標準，並已提交上市申請。

這款疫苗（國藥集團正在研發的兩款新冠疫苗之一）本月在巴林和阿拉伯聯合酋長國獲得批准。此前這兩個海灣國家分別表示，這款疫苗的有效率達到86%。阿聯酋政府已開始向境內的100萬本國居民和800萬外國居民提供這款疫苗。

國藥集團、巴林和阿聯酋的監管機構均未公布分析數據的細節，因此外界並不清楚是什麼原因導致它們報告的有效率之間出現差值。國藥集團未回應記者對這一差異的置評請求。

中國疫苗的數據審查和監管審批缺乏透明度，使得國際專家質疑中國疫苗是否達到最佳的全球標準。

周一，中國外交部為中國疫苗受到的質疑進行了辯護，並重申，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為“全球公共產品”向世界供應。

國藥集團的兩款疫苗都使用化學滅活的SARS-CoV-2病毒以激發免疫反應，它們將是在中國和發展中國家進行分發的主要疫苗。

作為中國緊急使用計畫的一部分，中國境內已有逾100萬人接種了這種疫苗。中國官員表示，這項計畫將在今年冬天擴大到所有高風險人群，包括出國的工作人員、醫療專業人士和老年人，以防止病毒再度傳播。

許多發展中國家難以獲得莫德納(Moderna)、BioNTech/輝瑞(Pfizer)、以及牛津/阿斯利康(Oxford/AstraZeneca)等西方企業的疫苗，這些國家可能將會依賴中國製藥企業的疫苗。

如果國藥集團這款疫苗在Ⅲ期臨床試驗的最終分析中仍得出這樣的有效率，那將低於莫德納疫苗和BioNTech/輝瑞的疫苗，這兩種疫苗的有效率均超過90%。

國藥集團是中國最大的疫苗生產商之一，該公司預計到明年年底，其兩種新冠病毒滅活疫苗的產量將達到10億劑。

中國另外兩家製藥企業——科興(Sinovac)和康希諾生物(CanSino Biologics)——也在研發新冠疫苗。