台灣各縣市反對進口美萊豬萊牛反瘦肉精聯盟將辦跨年晚會

從數量上看，2018年中國從加拿大進口了28萬噸豬肉，為加拿大豬肉第二大出口目的地

台灣總統蔡英文全力推動開放含萊克多巴胺的美國豬肉牛肉進口措施，即將於元月一日正式實施，許多縣市政府受到民意壓力，立法禁止販賣。嘉義市議會昨天甚至通過臨時動議，如果「零檢出」的自治條例被中央駁回，市府將向大法官會議聲請解釋憲法，成為全台第一個準備為這個食安問題聲請釋憲的縣市。

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嘉義市長黃敏惠表示，民意已沸騰，市府要為國人健康、食安把關，九月時嘉義市食安自治條例增訂罰則送到衛福部，到現在還沒有核定，希望中央趕快核定，不要行政怠惰；自治條例如果被中央駁回，一定會聲請釋憲。

律師梁樹綸表示，憲法及地方制度法都明訂，「衛生管理」是縣市自治事項，中央法規是最低標準，地方在不違反憲法的法律保留原則，及中央與地方權限畫分原則的情況下，可以基於增進公共利益的考慮，訂立更符合地方民眾需求的自治條例。

新北市長侯友宜批評中央，到現在肉品是否含有萊克多巴胺仍沒有清楚標示，地方絕對不等中央標示，1月1日就會依原本食安自治條例，要求九大業者一定要標示是否含有萊克多巴胺，沒有在規定內的小店、商家、路邊攤可自行上網，針對食材登錄標示。

台灣之所以因為萊豬，出現中央與地方大戰的局面，主因是蔡英文希望藉開放美國萊豬萊牛進口，向美國示好，以換取美國支持，讓台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協議」(CPTPP)，以免以外貿為導向的台灣經濟遭到國際邊緣化。但台灣民間普遍對於在飼料中添加瘦肉精「萊克多巴胺」養大的美國豬肉、牛肉有高度疑慮，因此各縣市強力抗爭，紛紛在地方的食安自治條例中新增規定，要求肉品中不得檢驗出萊克多巴胺。