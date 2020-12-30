土耳其外長口頭承諾不會把維吾爾人遣返回中國

中國日前批准和土耳其簽署的引渡條約，逃亡土耳其的維吾爾人心生恐懼。土耳其外交部長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)12月30日在一次記者招待會上表示：土耳其保證不會把維吾爾人遣返回中國

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恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)還表示，中國核准引渡條約就說土耳其將把維吾爾人遣返回中國的說法是不符合邏輯的。但他補充說，這僅適用於有罪的人。土耳其和中國於2017年簽署引渡條約。新華社26日報導，中國全國人民代表大會常務委員會批准“中華人民共和國和土耳其共和國引渡條約”。這意味北京完成條約生效前的最後法定程序。

在安卡拉方面，土耳其總統埃爾多安去年4月提請國會大國民議會（TBMM）就此進行表決，但是大國民議會至今沒有批准。

同屬突厥民族的土耳其被視為維吾爾人逃避中國迫害的避風港。據估計，至少有5萬名維吾爾人住在土耳其，其中許多為躲避迫害而逃離中國新疆維吾爾自治區。

世界維吾爾代表大會總部在德國慕尼黑迪里夏提12月27日在電話中告訴中央社記者：“中國可以利用此一條約羅織所謂的犯罪指控，引渡那些不滿中國政府、要求擺脫統治而尋求自由的維吾爾人。”

他強調：“我們呼籲土耳其政府採取強硬措施，發出正義的聲援，要求中國關閉集中營，停止種族滅絕的極端政策。”

聯合國專家指出，新疆維吾爾自治區至少有100萬名維吾爾人及他族穆斯林被拘禁於“再教育營”。中國稱再教育營是職業訓練中心，有助根除極端主義並培訓新技能。部分西方媒體稱再教育營為集中營。

維吾爾人在新疆自治區蒙受迫害，這在土耳其社會是敏感議題，安卡拉如何因應上述條約批准議題因而受到矚目。土耳其的維吾爾社群擔心，批准條約恐怕“只是時間遲早的事”。

迪里夏提指出，引渡條約給逃離中國而生活在土耳其的維吾爾人帶來恐慌和不安，他們有失去安全感”的危機。

他說：“我們呼籲土耳其政府採取有效措施，認清中國的真實目的，防止此一條約成為中國迫害維吾爾人的特殊手段。”