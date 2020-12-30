年終民調林鄭評分不夠30有四成多港人給予0分

根據香港民意研究計畫在年終進行的一次民調顯示，大部分港人認為無論是政府最高的領導人或政府的管治能力，都是令人極為失望，認為明年走出困境找到曙光的可能，也屬於負面居多。

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香港民研究計畫2020年最後一次民調顯示，特首林鄭月娥最新評分只有29.7，民望凈值為負51個百分點，有44%受訪者給予林鄭月娥0分。至於特區政府表現，更只有17%表示滿意，不滿意者高達60%，凈值為負43個百分點；29%市民表示信任特區政府，56%人不信任，信任凈值為負27個百分點。

展望明年，民調發現約34%人表示會有改善、但有更多的39%表示會惡化，凈值為負6個百分點。

民調同時顯示，港人對於2020年的政治狀況、民生狀況、經濟狀況的滿意凈值皆為負數，依次分別為負50、負51、負59個百分點。今次的調查中，有詢問市民對於全年發展狀況的意見，多達72%市民表示不滿意，凈值為負62個百分點，比去年負75個百分點低位有所回升。

此外，是次年終調查中，有逾59%受訪市民表明過去一年生活不快樂，快樂凈值（快樂減不快樂）為負45個百分點，再創調查1992年開展以來新低；31%人認為來年個人發展會更好，25%認為會更差，凈值為6個百分點，比去年的負7個百分點有改善。

年終調查亦有問及市民來年新年願望。與社會相關的願望為49%，與個人相關的則有22%，與世界和平或友愛相關的佔7%。

民研副行政總裁鍾劍華總結2020年政府表現，指過去一年政府於重建市民信任方面完全不成功，疫情本身是重建信任的最佳時機，因為公共恐慌往往是政府爭取表現的時機，市民會暫時將政治分歧視為次要，這是政治學基本常識，然而政府不斷錯失機會。例如邊境管制猶豫不決，限聚令執行期間出現警方涉嫌不當發告票的現象，讓部分人感覺政府是想借限聚令壓制示威。

鍾劍華認為疫情沒有為政府聲望帶來任何好處，即使林鄭民望一度升至30分以上，但都是低點，而且今次已再度跌穿30分。他提到，由去年至今每次調查都是問不同的人，但永遠都有四至六成人給林鄭月娥0分，證明這狀況不是偶然，而是有所根據，如果政府仍然覺得這些民調數據不可信，那是他們的自由。

鍾劍華表示，40年來從曾見過香港人有如此大信心危機。他指，八十年代香港面對前途問題、後過渡期等，最終都能夠反彈，而且當時人們的反應都未到今日般恐慌。他提到，自港區國安法生效、政府加強拘控反對陣營人士，身邊人們的不安情緒前所未見，亦有朋友多次提醒他應儘快給BNO續期，留下逃生門。