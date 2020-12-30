德國經濟部長：歐中投資協議是“貿易政策的里程碑”

中歐投資協議周三完成談判，立即引起德國多方關注。

廣告 繼續瀏覽後續

德國經濟部長阿爾特邁爾表示， 該協議是“貿易政策的里程碑”。他在一份聲明中表示，這是一個偉大的成就，同時也是歐洲團結一致的體現。該協議規範了歐洲和中國企業的相互市場准入渠道，使中歐經濟關係達到了新的透明度。

《法蘭克福彙報》報道說，德國政府視協議的達成為默克爾總理作為歐盟理事會輪值主席取得的偉大勝利。德國政府表示，歐洲價值觀在投資協議中得到了力所能及的體現。它解決不了所有關鍵問題，但向前邁出了一大步。對中國國家和黨主席習近平來說，協議的簽署是在美中持續貿易戰的背景下獲得的一項重要的具有象徵性的勝利。

《明鏡》周刊則認為，中歐新協議將加強雙方的經濟合作，但中國的強迫勞動只得到了半心半意的遏制。

《商報》認為，歐中投資協議使歐美關係重新起步變得艱難。美國即將上任的新總統拜登本打算建立一個反華聯盟。歐中投資保護協議將給歐盟和拜登的關係帶來包袱。

德國電視一台則批評說，現在和中方簽署協議是一個錯誤。中國多次違背諾言。當涉及自身利益時，中國會把自身利益置於國際協議之上。中國今年處理香港問題就是一個例證，與英國簽署的協議被擱置一邊。正因為中歐投資協議對中國領導層是一個政治性和象徵性勝利，它因此是歐洲人送上的一份禮物，是一個錯誤。恰恰是德國不顧未來美國政府的願望，不顧法國、波蘭和歐盟委員會的疑慮，迅猛地推動了協議的簽署。這說明，實行對華友好政策的德國政府很少顧及他人。