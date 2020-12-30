新冠病毒：李文亮“吹哨”一周年 官方稱武漢感染人數可達公開數據10倍

中國疾病控制與預防中心本周一公布的一項研究顯示，今年年初武漢市新冠疫情感染規模可能是公開數據的近10倍，達48萬人。這項研究是根據4月份對34000多人的血清調查得出的結論，調查顯示約4.4%的被檢測有新冠病毒抗體，即表明他們曾被感染過。

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中國疾控中心新聞稿說，本次調查是中國首次對不同流行水平地區基於人群的大規模冠病血清抗體陽性率調查。 世衛組織調查團即將前往中國就新冠疫情進行溯源調查。

去年年底，新冠病毒出現在一千一百萬人口的武漢市，當局下令從1月23日開始對該市實施封城，前後持續76天。根據流行高峰後，4月份進行的一項血清學檢測，武漢居民中有4.43％是抗體攜帶者，據該市人口情況，這意味着約有48萬人被感染，幾乎是當局迄今通報的5萬人的十倍。

根據同一項研究，湖北省其他地區感染率在4月份也達到峰值，但僅為0.44％，比武漢低十倍。湖北省直到三月底都處於封城隔離狀態。在中國的其他六個省市中，對12,000人進行了測試結果表明，只有兩起感染案例。

武漢毫無疑問是中國受該病毒影響最嚴重的城市，根據中國官方報告，該病毒已在全國範圍內導致4,634人死亡，其中4,000人居住在長江沿岸城市。據報道，中國當局報告的最後一例新病毒死亡是在五月中旬，當時該病毒已經在世界範圍內傳播。

彭博社對該研究調查分析指出，中國最初因處理疫情不力導致全球蔓延而受到國際上的批評。美國對在武漢的確診數字統計也提出了質疑，而隨着疫情在歐美的大規模暴發，更增加了人們對中國篡改數據的懷疑。

據中國官方數據，12月29日共新增24例新冠確診，其中7例為本土病例 分別是遼寧5例、北京1例以及黑龍江1例。當天沒有新增死亡和疑似病例。

今天，12月30號也是新冠疫情一個重要的日子，整整一年前，武漢中心醫院醫師李文亮在朋友圈發出示警，說他看到一份病人的檢測報告，檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，但隨後卻被控“散布謠言”，並於1月3日遭警方訓誡。李文亮被認為是最早關於疫情的吹哨人之一。 1月12日，李文亮出現癥狀；2月1日，他宣布自己確診，2月6日不治。

李文亮染疫過世引起中國海內外強烈反響，被視為當局打壓言論自由、隱匿疫情的犧牲者。之後，中國官方追奉他為烈士。

李文亮的微博上至今仍有不少網友持續在留言、抒發心情，被稱為中國“哭牆”，其中一篇微博的留言已經超過100萬。今天，上萬網友又在他微博留言祝他“新年快樂”，很多留言說“好快，又一年了”。