日經平均指數創泡沫經濟期30年以來最高值

東京股市日經指數29日大幅攀升，比前一交易日上漲714.12點，報收於27568.15點，漲幅為2.66%，創1990年8月以來約30年零4個月新高，也是泡沫經濟期以來最高值。時隔29年零9個月首次終盤升破27000點大關。受市場對美國追加經濟措施的期待和隔夜美股收漲提振，日經指數買盤佔優。

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美國通過新一輪刺激法案，帶來利好，短線投資者的買盤推動股價加速上升，作為應對新冠疫情的經濟措施，世界各國紛紛採取大規模貨幣寬鬆政策，大量資金湧入股市，因新冠疫情陷入低迷的經濟進一步復蘇的預期升溫，是日經指數創新高的背景。與世界經濟聯動性較高的日本股，也彙集了眾多投資家的買入。

今年初，受新冠疫情暴發影響，日經指數與全球其他主要指數一樣出現暴跌。但近期隨着新冠疫苗研發步伐加快和日本經濟的復蘇，日經指數逐漸開始走高。

一家資產運用公司的負責人指出：“以美國總統特朗普簽署美國追加經濟措施成立為契機，投資者的積極姿態進一步走強。”

《每日經濟新聞》記者連線全球知名諮詢機構IHS Markit首席經濟學家，對日本股市近期走勢進行了解讀。田口晴美指出：日經指數主要由出口導向型企業構成。因為疫苗研發的利好消息，市場期待着全球經濟的強勁復蘇，日本出口導向型企業的股價也因此被推高了。

30日午前的東京股市市場的日經平均股價為2萬7412日元24錢，和29日相比報收值減少155日元91日元，呈小幅下落。