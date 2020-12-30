華爾街日報：馬克龍當面告訴習近平“你是我們對手”

華爾街日報29日一篇報道指出，香港2019年的反修例民主運動，促使歐盟各國對中國的立場趨向罕有的一致，並且與美國的對華政策亦漸趨吻合。報道引述多個外交界人士披露，在這個過程中，一直主張親中的德國總理默克爾也越趨孤立，而對中國立場表態最明確的，就是法國總統馬克龍。報道引述知情人士說，當中國主席習近平詢問歐盟是否把中國視為制度上的對手時，默克爾含糊其辭顧左右而言他，時任歐盟主席容克則打了一個哈哈避而不答，只有馬克龍直接回答說：“是的，你是我們的對手。”

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報道指出，去年初夏在英國的敦促下，歐盟多個國家對香港的抗爭運動表達關注。英國向歐盟各國發表一項包括12點的對華政策，指習近平對這個英國前殖民地的行動，有違1984年中英聯合聲明，從而損害了香港的自由。

到了去年7月底，歐盟通過一項制裁方案，包括終止與香港的逃犯條例。英國則禁止電訊公司購買或使用華為製造的軟件或硬件，推翻早前對華為較為寬鬆的決定。

報道指出，要歐盟一致對中國作出強硬的立場，並非容易之事。華爾街日報以去年3月習近平在巴黎與馬克龍、默克爾和容克的一次會議作為例子。在會議之前，歐盟一致通過了一項對華政策，內容指出中國是歐盟的“制度性對手”。在會議中，中國外交人員詢問這是否意味中國將成為歐盟的敵人。

報道引述一名參與會議的人士說，默克爾沒有直接回答習近平的問題，只是含糊砌詞稱德國接受中國的崛起，容克則講了一個笑話打圓場，聲稱他的祖國盧森堡永遠不會跟中國宣戰，因為國家太小，沒有地方安置戰俘。報道指出，只有馬克龍回答最直接：是的，你們是我們的對手（rival）。

馬克龍回答後的數個星期，法國派出一艘軍艦到台灣海峽巡邏。此舉觸發中國不滿，聲稱法國船隻非法進入中國水域。

報道指，儘管歐盟和中國最近即將達成一項全面性的貿易協議，但歐洲多個國家已經對中國的科技進口或投資築起防禦之牆，提高戒心。

報道指，英國和法國已經削弱了華為在歐洲競爭的能力，德國的立場雖然維持謹慎，但國內有關過於依賴中國的議題，已逐步加劇。2020年夏天（中國在港實施國安法）北京削弱香港的自由之後，歐盟國家一致通過制裁協議。在過去，華爾街日報指出，如此一致的行動幾乎是不可想像的。

默克爾一直希望去年她策畫的萊比錫歐中峰會，或可扭轉局面，但不幸因疫情的打擊，峰會降格為一次越洋視像會議，就算如此，報道引述知情人士披露，視像會議進行一個小時不到，歐盟的代表Charles Michel卻與中國主席習近平就人權問題而發生爭辯，之後本來是會議重頭戲的貿易，也因此不甚了了而結束。

報道引述知情人士指出，Michel 在會議上提出中國的人權問題，習近平顯然是有備而來，很快即拋出一連串的統計數字反擊，包括德國的反猶太事件上升了10%；習又指出有海上難民未能入境歐洲而命喪大海，又指出美國警察涉嫌濫殺黑人導致的人權運動，已從美洲擴散到歐洲。

報道引述一名與會者表示，習近平說：“我們不需要聽取任何教訓，沒有人是完美的。”

Michel 則辯稱歐盟至少有相關政策解決人權問題，“我們離開完美還很遠，但我們至少願意麵對這些問題”。默克爾精心策畫的會議，就在這個氣氛下結束。

華爾街日報報道，數個星期之後，歐盟的高層外交官員致電美國國務卿蓬貝奧，雙方達成了一個共同的目標：美國和歐洲應該採取一致的對華政策。

報道引述一名外交官員說，雙方的合作將在拜登上任之後加速步伐進行。