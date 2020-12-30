12送中案10人判入獄三年至七個月兩未成年交香港處理

12名港人被控非法越境大陸一案，深圳鹽田法院30日早上10時30分開庭宣判，兩名自願認罪的未成年者獲不起訴決定並於30日早上移交香港警方處理（見圖），餘下10人其中被控組織他人偷越邊境罪的鄧棨然和喬映瑜分別被判入獄3年及2年，其餘被控偷渡越境罪的8人被判7個月。

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上述12人今年8月坐船企圖前赴台灣，懷疑誤闖大陸水域遭到廣東海警截獲，並帶到深圳鹽田派出所扣留一直至今4個月，期間家屬及家屬自行聘僱的律師統統不獲准探監。據了解，部分人士涉及反修例暴動罪。

兩名在今早已經移交香港警方的未成年人廖子文和黃臨福，目前據稱已在天水圍警署，而因疫情關係，兩人將送往隔離營，隨後會就在港涉及的案件上庭。

鹽田法院今早門外有多輛公安車和多名警員戒備。法院公布，對鄧棨然等10人組織偷越邊境、偷越邊境案公開宣判，以組織他人偷越邊境罪判處鄧棨然入獄3年，罰款2萬元人民幣（下同），判處喬映瑜判囚2年，罰款1.5萬元；以偷越邊境罪判處鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟判囚7個月，罰款1萬元。

法院通告透露案情指，2020年8月，鄧棨然、喬映瑜根據他人安排，策畫組織多人從香港偷渡至台灣，並由鄧棨然購買偷渡船隻。8月23日凌晨，鄧棨然、喬映瑜分別聯絡鄭子豪、張銘裕、張俊富、嚴文謙、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟以及廖子文、黃臨福（按不起訴處理），在西貢布袋澳碼頭會合，共同乘坐鄧棨然駕駛的船隻，企圖偷渡台灣。8時許，偷渡船隻在廣東省管轄海域被深圳海警局查獲，鄧棨然等人被拘留，同年9月30日被檢察機關批准逮捕。

法院認為，鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，人數眾多，已構成組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟違反邊境管理法規，結夥偷越邊境，情節嚴重，已構成偷越邊境罪。歸案後，鄧棨然等10人如實供述犯罪事實，表示認罪認罰。

根據檢察機關指控的犯罪事實，以及各被告人和委託律師的辯護意見，鄧棨然、喬映瑜是受他人組織實施犯罪，在共同犯罪中為從犯，可減輕處罰，鄭子豪等8人可從輕處罰。

法院又透露，除香港和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者外，跟日前庭審一樣，有被告人“家屬”旁聽案件的公開宣判。

深圳鹽田區人民檢察院通告，對自願認罪認罰的未成年的黃臨福、犯罪時未成年的廖子文，以偷越邊境罪作出不起訴決定。深圳市公安局鹽田分局隨後再發出通告指，黃臨福及廖子文今日已被遣送出境。《蘋果》今早致電深圳灣口岸，接聽職員表示未有收到有關移交港人的消息。香港警方發新聞稿表示，即將接收“由內地執法機關送回兩名疑犯”，並於中午12時見記者。

前日，法院原稱以視像方式開審，閉門聆訊，下午卻改稱案件依法公開審理，惟法院職員後來表示，當日旁聽席已滿，多國亦派代表到法院，但不準進入。至傍晚6時半，法院宣布會擇期宣判，更指有“家屬”旁聽，但家屬稱沒有人能夠到庭旁聽。

案件審結後，法院指出，聽取10名被告人對公訴機關指控涉嫌偷越邊境犯罪的辯護意見，並聽取了公訴人和辯護人的控辯意見後，鄧棨然、喬映瑜等10人當庭表示認罪，希望法庭從輕處罰，包括涉嫌違反《港區國安法》、曾在港被捕的“香港故事”成員李宇軒。

歐盟表明關注事件，指審判並非公開進行，外交代表和家庭不能聽審，各被告亦不能選擇代表律師，呼籲中國當局確保程序公義和正當法律程序，立即釋放12人。