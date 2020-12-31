德國：中歐投資協議引發欣快和懷疑

中歐投資協議完成談判在德國引發更多反響。

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《明鏡》周刊表示，這只是個一般般的協議，而協議完成談判的時間點很糟糕。還有三個星期，美國新政府就要上台。恰在此時完成談判備受爭議。拜登為此心情不佳。為達成協議，中國最後做了讓步。而歐洲為此曾催促中國很長時間。北京希望能在年底達成談判。作為歐盟輪值主席國的德國也是如此。美國本想建立反華聯盟。但北京現在不用擔心，拜登上台後，歐美會團結一致抵制中國。

德國電視一台報道說，對中歐投資協議的反應介於欣快和懷疑之間。雖然德國多個經濟聯合會表示了讚揚，但它們同時警告人們要小心謹慎。毫無疑問，協議將加強雙方的經濟關係。德國經濟部長阿爾特邁爾表示，協議將給歐洲企業在中國帶來更多市場渠道，法律安全以及更好的競爭環境。德國汽車工業對協議表示了讚賞。汽車工業聯合會表示，協議意味着德國基地，國際貿易和競爭將得到加強。該協議應儘快得到批准。德國汽車生產商2019年在中國生產了5百多萬輛小轎車。外貿，電子和電器工業以及機械製造業也都對協議表示讚揚，但它們同時也指出，關鍵在於中國在多大程度上會遵守協議。德國工業聯合會認為，要達成廣泛的協議，還面臨坎坷之路。工業聯合會主席Joachim Lange表示：“我們不應抱有任何幻想。即便達成協議，投資者在中國仍將沒有真正的自由市場准入。”

《法蘭克福彙報》則指出，默克爾總理擔任歐盟理事會輪值主席，一直忙碌到最後一個小時。在她快要卸任前，英國脫歐和歐中投資協議都有了着落。在德國擔任歐盟輪值主席國期間，默克爾成為歐盟最重要政治家。