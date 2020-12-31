日本高官稱可能再發“緊急事態宣言”

日本東京品川站內戴着防護口罩去上班的日本民眾 2020年11月13日在日本

日本擔任新型冠狀肺炎對策的經濟產業再生擔當大臣西村30日夜裡在自己的推特上做視頻投稿時說：如果感染這樣繼續下去，為了守護國民的生命，將把再次發布緊急事態宣言納入視野。呼籲人們年始年末只在家裡和家人一起度過。

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東京都31日宣布：東京都當天新增新冠病毒感染者超過1300人，為史上最高。30日新冠新增感染者達944人，為史上第三多，重病者為85人，為緊急事態宣言解除後最多。

到12月14日為止，東京都為新冠感染者確保了3000張病床，住院患者人數在緊急事態宣言解除後最多的12月14日為2049人，已佔用近7成，最近緊急增加至4000張床位。

專家們組成的東京都新冠監測會議指出：如果現在的住院率不變，2周後住院者將超過現在所有的4000張床位，充滿了對東京都醫療體制的危機感。

30日日本全國新增感染者為3852人，為史上第二。30日愛知縣新增感染者為294人、福岡縣189人，都創歷史新高。

日本自4月16日實行全國緊急事態宣言。 5月25日，當時的安倍首相在首相官邸主持的第36次新型冠狀病毒感染症對策本部會議上，宣布解除全國緊急事態宣言，

目前，日本新冠疫情進入冬季以來，一掃9月份新增感染者每天都以400人到700人左右的速度增加，每天幾乎都超過3000人。

醫療體制危機，有些地方近於崩潰，到12月23日為止，大阪府、兵庫縣為70%前後，北海道和東京都、愛知縣超過50%，處於較高水平。病床佔有率超過50%的都道縣已經有7個，正在治療中的感染者為36,947人。