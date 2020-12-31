維族醫生入獄20年 中外交部稱涉恐怖罪行

中國政府迫害維吾爾族穆斯林已發國際公憤，一名維族醫師因家人在美從事民權運動，遭當局判處20年刑期，美國要求中國釋放該名醫生。12月31日，中國外交部發言人證實古麗仙被判刑。

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12月31日例行記者會上，路透社記者問：美方呼籲中方應釋放維吾爾人古麗仙·阿巴斯。中方對此有何回應？

中國外交部發言人汪文斌：你提到的古麗仙·阿巴斯因參加恐怖組織罪、幫助恐怖活動罪、聚眾擾亂社會秩序罪被中國司法機關依法判刑。中國是法治國家。違法犯罪行為必將受到法律制裁。

汪文斌還表示：我們敦促美方一些政客尊重事實，停止編造謊言，誣衊抹黑中國，停止利用涉疆問題干涉中國內政。

《路透》報導，維族醫師古麗仙（Gulshan Abbas）的女兒齊巴在美國國會及行政當局中國委員會（CECC）簡報中表示，她的母親古麗仙2018年9月突然失蹤，接着在去年3月被控牽涉恐怖主義遭判20年刑期，痛批當局的判決荒謬。古麗仙的姐姐羅山指原因是齊巴與哥哥沙里特在美從事人權運動有關。

負責民主、人權及勞權事務的美國助理國務卿德斯楚（Robert Destro）在推特上，要求釋放古麗仙，“中國共產黨迫使古麗仙消聲匿跡，對她實施監禁和苛刻的審判，是其家人對外指責中國政府無視人權蒙受苦果的證明。”

齊巴表示，她的母親是一名醫療專業人士，沒有政治色彩，一生幾乎都在幫助他人，另提到她有包括高血壓等身體健康狀況。美國國會及行政當局中國委員會CCEC主席麥克高文（James McGovern）表示，懲罰無辜的家屬是當局試圖要消弭自由表達的權利，這樣的行徑應受道德譴責。