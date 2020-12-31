美國國安會悼念李文亮

新冠疫情一年前在湖北武漢首先爆發，因染疫病故的武漢市中心醫院前醫師李文亮是最早的“吹哨人”之一，但是他遭到當局的“訓誡”。 李文亮“吹哨”一周年之際，美國國家安全委員會在官方推特上悼念李文亮，指出如果他的警告得到關注，本來可以避免無數人死亡。

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12月31日，美國國家安全委員會發表推文表示，一年前的今天，李文亮醫生在社交媒體上警告其他的醫務人員說，武漢地區出現未知肺炎的病例。而中國當局對他進行審查，並強迫他承認散布謠言和破壞社會秩序。數周以後，李醫生染疫去世。如果他的警告得到注意，本來可以避免無數人死亡。

一年前，李文亮說他看到一份病人的檢測報告，檢出薩斯（SARS）冠狀病毒高置信度陽性指標，並在朋友圈發布消息說，武漢出現了與薩斯（SARS）類似的病毒，提醒同行注意防護。這一天被認為是李文亮吹響哨音的日子。

2020年新年期間，武漢市公安機關宣布對8名造謠者進行所謂“訓誡”，稱這些人傳播了會擾亂社會的不實信息。事後人們才知道這些所謂造謠者實際上都是在武漢醫院工作的醫生，其中之一就是李文亮醫生。李文亮染疫後在病床上接受媒體採訪而為大眾所知。

2月1日，李文亮通過微博宣布自己確診感染新冠病毒，5天後去世。他的微博也由此定格在2月1日這天，但是下面的評論沒有一天間斷過。

李文亮的去世震動了全中國乃至全世界。在中國，李文亮的死引起強烈迴響，被視為中共當局打壓言論自由、隱瞞疫情的犧牲者。民眾認為真正殺死他的就是隱瞞疫情的官方謊言。許多網民都在李文亮的微博下留言，並在各大社交媒體上發起追思浪潮。