美政府出售香港物業遭北京刁難形同凍結美資產

香港恆隆地產集團收購美國駐港總領事館的一項物業，疑因中美兩國關係惡劣而受阻。恆隆集團30日發出通告指出，中國政府告知香港政府，倘若美領館有意出售香港房地產等，美方應60天前向當局申請，經同意後才可註冊，而美方未有按要求向中方提供證明，與恆隆無法完成交易。美國克林信大學經濟系副教授徐家健告訴蘋果日報，中方此舉猶如凍結美方資產；亦有測量師行批評這是政治凌駕商業行為，因過去其他國家出售在港物業從未遇上北京的阻攔。

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恆隆昨發布通告指出，土地註冊處指明美領館不是一般商業主體，相關物業不是普通房產，物業的出售涉及中國和美國間的外交事務，不是一般商業行為，中國政府已告知香港政府，若美領館有意就香港房地產進行購買、出售或其他任何方式處置等，美國政府應提前60天經外交部駐港特派員公署向中國政府提出申請，並提供詳細資訊，取得中國政府書面答覆同意後，方可辦理有關手續，並指這是外交義務。

通告又引述土地註冊處，指處方未收到任何文件證明美國政府就出售物業已遵從上述外交義務，除非美方遵從，否則處方不能為物業交易的協議備忘錄進行註冊；至於美方的反應，通告披露美國本周二透過其法律顧問提出對遵從相關外交義務必要性的異議，未有按要求提供證明。美國在信中表示，已遵從相關義務及責任，出售物業的相關外交義務屬於主權之間事宜，並不影響物業業權，土地註冊處無權不為協議備忘錄進行註冊，惟美國接受處方指有關物業不是普通房產，及不是一般商業行為。

恆隆指，交易完成涉及中、美外交事務，非恆隆地產及投標人所能控制，恆隆地產及投標人正評估可作出的適當行動，包括延長完成交易時間。美領館發言人回覆本報表示，買賣雙方都需要更多時間處理相關交易，領事館目前不便評論。

香港政府回覆事件，重申中國外交部的立場，又稱嚴格依照中央就美駐華使領館處置房地產的規定行事，提醒任何企業、人士留意上述規定，避免蒙受不必要的損失。

美國經濟學者徐家健認為，事件牽涉政治考慮，是次中方做法有如凍結美方資產，“現在就好像不準它（美國）走資”，相信未來美方或與相關政治人物放售本港資產套現，將面對同樣問題。

蘇振顯測量師行董事總經理蘇振顯表示，過往從未聽聞因外交問題導致土地或物業買賣告吹個案，相信此次為首例，暫難評論最終是否可成交。市場認為，是次政治色彩凌駕商業行為，中美雙方關係發展將成交易關鍵。

回顧過往，不少外國領事館在港購置及放售物業，未曾出現同類事件。1997年，德國出售山頂歌賦山道的駐港領事官邸，獲電訊盈科主席李澤楷以3.9億元高價購入。另外，法國曾以山頂普樂道8號物業作為駐港總領事大屋，2011年以5.8億元向菱電發展出售；上述兩單交易都未受政治阻撓。

經濟學家羅家聰指，中共向來選擇性執法，現時連涉及外國政府的商業行為都出現差別對待，料打擊外資信心，因外資最怕制度的不可預測，憂慮政權不跟既定法律和規矩做事，“距離（撤資階段）不會很遠”。

大律師陸偉雄則指，政治環境轉變下，香港受國安法及外國制裁等影響，相信以往自由市場下所進行的交易更易受到規範，直言“唔敢認同香港仲系一個自由市場”。“國安法下，現行做法變成比小心更小心，尤其是今次涉及美國駐港總領事館，相信日後其他國家領事館的交易都大有機會受規範。”