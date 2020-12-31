12送中案被告上訴無門香港警方或加控兩未成年罪名

被廣東海警在聲稱是中國海域截獲的12名港人，其中10名成年分別因偷越邊境及組織他人偷越邊境被判7個月至3年不等，另外兩名未成年廖子文和黃臨福則因為自願認罪而獲得鹽田法院不起訴決定並移交香港警方處理，香港警方表示或將加控兩人做名。而一直協助12送中案的前立法會議員朱凱迪表示，被告就算上訴亦苦無門路，因為家屬們目前難以跟官派律師聯絡。

廣告 繼續瀏覽後續

上述12人被指從香港布袋澳坐船出境，於8月23日闖入中國海域而被中方執法人員截獲，他們此前已被扣留在鹽田派出所四個月，期間家屬及家屬委託律師均不準探望。

朱凱迪30日表示，由於12人的家屬與官派律師的合約以一審為限期，就算要提出上訴也難以聯絡他們，可說是上訴無門。尤其對兩名刑期較重的家屬，情況更為無助。鹽田法院昨判處組織他人偷越邊境罪名的鄧棨然和喬映瑜兩人分別入獄3年和2年，其餘8人因偷越邊境而被判7個月。

雖然深圳鹽田法院稱對12人的判刑已屬“減輕”或“從輕”處罰，但“12港人關注組”形容“整個司法過程完全是一場鬧劇”。被告當中鄧棨然的刑罰最重，其家屬稱“希望判決是假的”，目前尤其擔心鄧的精神狀態；說鄧在哪裡服刑、如何探監“全是很大問號”，冀港府協助安排探訪。保安局表示，家屬如有求助可與入境處聯絡。

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪30日在記者會上表示，廖、黃兩人於同日早上11時由深圳警方移交香港警方，現時兩名港人需要進行14天的強制隔離，警方會向法院申請延案14日，完成隔離後再上庭應訊。由於兩男棄保潛逃，除了要面對原有的罪責外，亦有可能被加控其他罪行。

鄭麗琪表示，在不阻礙警方的調查下，家屬有權力要求見被扣查的家人。警方將於明早向法院呈交案件，因疫情關係，兩人需要進行14天的強制檢疫隔離，若法庭明日審訊結果為需要繼續羈柙，兩人會在懲教處所接受14天的強制隔離。警方會向法院申請延案14日，完成隔離後再上庭應訊。

鄭在記者會上交代案件詳情，指警方於今年8月28日接獲大陸執法機關通知，稱於8月23日早上在內地水域拘捕12名本港居民，包括11男1女，而該12名港人於香港干犯不同的罪行，罪名包括製造及管有爆炸品、暴動、傷人、縱火、襲警、藏有攻擊性武器、勾結外國和境外勢力危害國家安全罪等。9月23日警方獲內地執法機關通報，12名港人會被依法逮捕，至11月27日，內地公布該宗案件調查完結，交由深圳鹽田區人民法院進行審理。至12月16日，法院審理完畢，將其中10人起訴。今日（30日），針對兩名未成年的男子的司法程序已完結，並將他們移交香港警方處理。

至於警方“承辦”的兩名未成年，姓廖的男子牽涉一宗“串謀縱火”，他案發時17歲，現時18歲。案發於去年9月30日，警方收到線報，指於灣仔一住宅大廈內，有人涉嫌管有可製造汽油彈的材料，當日警方於單位內搜出大量可製造汽油彈的物料，案中拘捕5名疑犯，包括姓廖男子。案件在今年6月已於區域法院審理，至8月廖男潛逃，無法出席9月區域法院的應訊而被通緝，案件原於明年1月再上庭審理。

根據西九龍總區刑事部高級警司曾仲斌表示，另一名未成年姓黃疑犯則涉及“企圖縱火”及“藏有攻擊性武器”，案發時16歲，現時17歲。涉及去年10月14日，向旺角警署投擲汽油彈，警方及後在他家中搜出３枚汽油彈，他於翌日被起訴企圖縱火，於九龍城法院應訊，當日被拒擔保，至12月10日再向法庭提出擔保才獲批。至今年4月27日他缺席聆訊，警方當時已有足夠證據控告他“企圖縱火”及“藏有攻擊性武器”。

由於兩人早前缺席本港法庭的應訊，法庭已和他們發出通緝令。鄭麗琪續指，兩男棄保潛逃，違反法庭給他們的保釋條件，除了要面對原有的罪責外，亦有可能被加控其他罪行，包括違反香港法例第221章 《刑事訴訟程序條例》9L條“沒有按照法庭的指定歸押”，一經定罪，則可處任何款額的罰款及監禁12個月。

不過香港警方聲稱在8月28日才得到大陸方面通知有關12人越境一案，此說遭到質疑。根據學生民運領袖黃之鋒和立法會議員朱凱迪獲得的內部出勤紀錄顯示，在12人坐船出發當天，香港飛行服務隊曾在同一時間罕有地出更兩次，懷疑他們的出勤是與海面上的大陸海警“設局”，以便甕中捉鱉，將12人連人帶船一網打盡。

事實上，美國公布制裁香港官員和機關最新的名單，香港飛行服務隊赫然榜上有名。