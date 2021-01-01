中國三大電信商下周起將被紐約交易所除牌

紐約交易所美東時間星期四傍晚宣布，為了遵守總統特朗普的行政命令，中國三大電信商今個月7日起，將自紐交所除牌。華爾街日報指出，該行政命令是針對與中國軍方有關的企業。將從紐交所退市的三家電信公司為中國聯通（香港）、中國移動和中國電信三間中國公司。

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特朗普在11月12日簽署行政命令，禁止美國人投資與中國軍方有關的中國企業。財政部表示，這項行政命令，適用於指數股票型基金、指數基金和中國軍方持有或控制的中國企業子公司。

上述三家電信公司支配了整個中國的流動電話事業。中移動是中國最大的電信公司，市值達到1160億美元，1997年在紐交所上市，當時市值42億美元，已經造成轟動。中國電信則在2002年在紐約上市，市值達225億美元，中國聯通2002年在紐約上市，目前市值180億美元。這三家公司目前同時在香港上市。

特朗普所簽署的“外國公司問責法案”同時規定，倘若中國企業未能在三年內符合美國會計審核標準，將會遭到紐交所退市。

這項法案目標雖然包括所有在美國上市的外國公司，但一般認為主要是針對中國企業。中國商務部表示堅決反對，將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，再次敦促美方停止單邊主義、霸凌主義的做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇，維護正常的國際經貿秩序。

商務部表示，美方再次以所謂國家安全為借口，動用國家力量打壓包括中國企業在內的外國企業，嚴重違背公平競爭原則和國際經貿規則，干擾正常國際經貿合作，加劇外國投資者對美國營商環境的擔憂。