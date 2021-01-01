周庭除夕夜突變“甲級犯”移送高設防監牢服刑

港府“屈辱”異見者可謂無所不用其極，壹傳媒創辦人黎智英被鐵鏈綁腰出庭是一例子，而前香港眾志成員周庭在除夕夜突然變身“甲級犯”（Cat A），在嚴寒氣溫下移送高度設防級別的大欖女懲教所繼續服刑，是另一例子。網媒立場新聞查詢有關周庭突然變成危險人物的原由，惟懲教署稱不會就個別個案作出評論。

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香港眾志前副主席袁嘉蔚向立場新聞證實上述消息，但指署方未有交代調倉所為何事，她按以往經驗，懷疑調倉與周庭公眾人物的背景有關。被問及周庭會否因為收到寫有敏感內容的“聖誕卡”而被調倉，袁嘉蔚則指可能性不大，因她有預先把關，“如果見到（書信）有敏感內容，會先幫她（周庭）收起。”

袁嘉蔚指，周庭剛適應在羅湖懲教所的生活，現在突然被調倉，相信需要再花時間及心力重新適應。她表示，會於日內到大欖女懲教所探望周庭，了解她的最新情況。

袁嘉蔚於聖誕節當日曾到羅湖懲教所探望周庭，並於周二（29 日）在周庭的 Youtube 頻道上載影片講述過程。她於片中表示，周庭於獄中負責洗衣的工作，最近亦報讀烘焙興趣班，學整蛋糕。她續引述周庭指，收到不少來自日本的打氣信，因看到熟悉的文字感動不已，並呼籲日本支持者寫信給周庭，為她打氣。

袁嘉蔚亦表示，羅湖懲教所比市區寒冷，見面時看到周庭穿了 7 件衣服保暖，未料周庭於除夕已遭調倉，或需單獨囚禁。

懲教署於《在囚人士須知》中列明，分類及編級委員會就在囚人士的犯罪性質、刑期和逃走風險等因素，判斷他們的“保安級別”。評級會由服刑院所的重新甄別囚犯分類委員會定期覆核，考慮因素包括，在囚人士在院所的行為、表現和更生進度等。如所屬“保安級別”有所改變，可能會被調往其他合適院所，繼續服刑。