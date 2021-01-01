武漢迎新年 習近平贊抗疫史詩 全球180萬人死

在冠狀病毒covid-19大流行發端的中國武漢，數千人慶祝2021年的到來。2020年12月31日

武漢作為首發冠狀病毒Covid-19疫情的城市，昨夜今晨慶祝了2021年新年到來。中共總書記習近平則在新年祝詞中讚頌了他領導的“史詩”級抗疫。目前全球已有超過180萬人因感染冠狀病毒死去。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社發自武漢的報道，在午夜12點的鐘聲敲響後，歡騰的人群在武漢海關大樓的鐘樓前放飛了氣球。海關大樓是擁有1100萬人口的大都市武漢的歷史遺跡之一。

我們活下來了

一位音譯名叫徐度（XU DU）的武漢居民向法新社表示說：“2020年對我們來說是非常困難的一年，因為我們遭受了疫情，特別是在武漢，我們永遠都不會忘記。我們被隔離了幾個月（…），但是我們活下來了。”

武漢在4月初已經解除隔離。但武漢人仍保持謹慎。在元旦前夕，大部分武漢居民都帶着口罩。音譯名叫李玉蘇（Li Yusu）的武漢女居民向法新社說，"中國已經很好地控制了疫情。但仍有其他國家受到病毒的影響。我希望他們能儘快擺脫困境。

武漢在2019年年底出現新冠狀病毒，世界衛生組織北京辦事處於同年12月31日接到通知。中國政府從2020年1月23日開始對武漢及所在省份湖北進行隔離，但此舉未能阻止病毒向全球四面八方擴散，現已造成180多萬人死亡。

比官方數字高10倍

法新社說，在中國本土，疫情在春季得到了控制，當局在5月中旬宣布全國最後一個冠狀病毒感染死亡病例。據中國周五1月1日公布的官方數據，中國全國一共錄得4634個冠狀病毒死亡病例，8萬7000多個感染病例。這些病例絕大多數出現在武漢。

據中國衛生部本周公布的一項血清學研究結果，武漢有超過4%的居民攜帶冠狀病毒抗體。相對於這座城市的人口數量而言，這意味着武漢有近50萬人感染了冠狀病毒，比官方公布的5萬感染者多10倍。

法新社的報道說，中共政權在疫情開始時，因缺乏透明度而受到批評。預計世衛組織一個小組將於1月初抵達中國，調查冠狀病毒的來源。

中國國家主席習近平則在周四晚間向中國人發布元旦講話時，將他們抗擊疫情的過程，描述為一部 "史詩"。

公民記者志願者關監獄

另據報道，那些探尋疫情真相，試圖對習近平書寫抗疫“史詩”不利的人，都受到嚴厲打壓。比如進入武漢報道疫情的公民記者張展，剛被上海浦東一家法院判處4年徒刑。還有公民記者陳秋實和方斌也被拘押。

北京的三名90後，則因儲存官方刪除的有關疫情的文章遭監視居住。維基百科介紹，端點星網站志願者陳玫、蔡偉及其女友小唐，被警察拘押，以“涉嫌尋釁滋事、包庇罪”為由，監視居住。端點星網站是在GitHub開放平台搭建的站點，用眾包方式備份遭微信、微博等平台刪除的文章。端點星網站在疫情期間備份了不少被刪除的報道與評論文章，其中許多是官方的報道。有網絡分析指出，這些90後的做法妨礙了“改寫歷史”。