河北拘捕梵蒂岡駐港修女 北京試圖影響香港教區？

中國當局去年5月在河北拘捕了兩位回國探親的修女；之後被軟禁在家長達數月，到目前為止這兩位仍然不得離境。香港教會認真此舉是北京當局試圖擴大對香港教區的控制，甚至試圖影響下一任主教人選。

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據中央社綜合外媒報道；這兩名修女隸屬梵蒂岡派駐香港的一個非正式使團， 由於梵蒂岡與中國還沒有建立正式的外交關係，所以這個非正式使團在香港非常低調，甚至沒有被列入教廷的正式手冊上。

據知情人士透露，去年5月，使團的兩名40多歲的修女返回河北探親期間遭到逮捕，在羈押3周獲釋後又被居家軟禁好幾個月，連親戚的居所也被監視，相關限制直到去年11月才解除。目前2名修女已經可以出門參加附近教堂的彌撒，但仍不能離開大陸回香港。

有關修女被捕的相關消息此前都未見諸媒體，在羅馬的一位梵蒂岡高層告訴路透社，他對這件事的解讀實北京對梵蒂岡在港使團不滿的一個跡象。一位與中國長期接觸的神職人員也指出，雖然在中國國內神父時有被捕，但「修女遭到拘留頗不尋常」，因為當局「通常不會碰她們」。

此外香港教區也感受到這股壓力，教區高層認為，北京當局試圖擴大對香港教區的控制，甚至試圖影響下一任主教人選。因為香港教區主教楊鳴章2019年去世後，新主教遲遲沒有任命。他們指出，教廷與北京簽署的「梵中主教任命臨時性協議」，賦予中國政府在任命國內主教方面的重要發言權，北京正在尋求將該協議適用於香港。

梵蒂岡官方沒有回應路透社對這篇報導的提問。

中央社報道指出，梵蒂岡駐港代表並未具備正式的地位與北京、香港官方進行對等往來，沒有正式的公務，甚至不會會晤香港政府官員，使團辦事處位於香港九龍城亞皆老街一幢獨立別墅內。

路透社認為：這一切凸顯出羅馬天主教會在中國的微妙處境，羅馬天主教會在香港的許多成員堅決支持香港民主運動。