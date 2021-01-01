港人獅子山“FAITH”燈光迎新年元旦舉行釋放政治犯行動

有大約10港人在2020年最後一夜，冒着嚴寒登上獅子山山頂，向山下萬家燈火舉起用燈管砌成的“FAITH”（信念）燈牌，希望港人在新一年仍能平安和堅持信念。而在今日元旦，民間人權陣線舉行“釋放政治犯”行動，以車巡展示市民聯署的巨型橫幅，呼籲市民在新一年，毋忘因對抗極權或以言入罪的政治犯。蘋果日報報導，為行動題字的公民黨前立法會議員余若薇認為巿民仍能透過簽名表達關注，相信不論正在服刑，抑或未被定罪但被拒保釋還柙的政治犯，都希望知道港人是否仍然支持自己，“所以我覺得能夠有小小的送暖（行動），都是很重要”。

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目前身陷囹圄的異見分子，包括昨除夕夜才被終審法院裁定重新收押監牢的壹傳媒創辦人黎智英、同在昨日無端成為“甲級犯”而被移送高度設防監獄的學運領袖周庭，以及從九月已被收押至今的人民力量副主席譚得志等知名人士。

香港陷入一片悲觀情緒之際，有10名年輕人攀上獅子山山頂，舉起“FAITH”燈牌，希望港人在新一年堅持信念。根據蘋果日報報導，他們一行10多人，在昨晚10時許出發，花費一個多小時登上山頂，用燈管砌成“FAITH”字，每個字母面積約一米乘半米，然後開始進行新年倒數，附近亦有人亮起電筒，進入2021年元旦，其間未見有警方人員到場，一行人飲酒慶祝新年倒來，在凌晨約1時落山結束行動。

其中一位參與行動的市民表示，過去一年因疫情令集會減少，但不影響追求公義，看到一年來很多手足（共同參與反修例運動者）受傷、拘捕、扣柙，死亡及被送中等，但他表示不能放棄，否則是對不起手足。

在元旦日，民陣舉行“釋放政治犯”行動，以車巡展示市民聯署的巨型橫幅，呼籲市民在新一年，毋忘一眾因對抗極權或以言入罪的政治犯。

多個政治團體如社民連、公民黨及民主黨等，早前已在各區擺設街站，呼籲市民在寫有“釋放政治犯”的橫幅上簽名，冀市民團結一致力抗打壓，今日亦會在各區展示橫額。民陣召集人陳皓桓指，過往民陣會在元旦舉辦遊行，惟肺炎確診個案未清零、警方濫發“限聚令”告票下，今年元旦改以車巡代替遊行，旨在提醒港人，即使在艱難時期，仍要保留一口氣，爭取屬於港人的民主自由，同時替獄中的手足發聲。陳皓桓說：“不是只有權貴才可擁有自由，所有人都可擁有自由”，希望在囚的手足知道，港人至今沒有忘記他們。”

車巡會以荔枝角收押所起步，途徑多個示威抗爭地點，最終以立法會“煲底”（立法會其中一個入口，貌似煮食用的煲底）做終點。陳解釋，過往在抗爭現場經常會聽到手足高呼“煲底見”，因此希望以“煲底”作為車巡的終點，寓意港人在新一年，一定會“平平安安，煲底相見”，指政權囚得住肉身，卻囚不住人心，深信只要越過難關，“暴政終有一日會倒下”。