美國國會表決推翻特朗普對國防授權法案的否決

美國國會參議院周五以三分二大多數，推翻總統特朗普對2021財政年度國防授權法案的否決。法新社稱，此舉在特朗普任期內，在由共和黨佔多數的參議院還是首次，對僅差數周即將卸任的特朗普造成打擊。

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參議院在新年期間召開特別會議，以81對13票推翻特朗普的否決。而眾議院此前以322對87票通過推翻總統的決定。法案獲得正式通過。這也是特朗普出任總統以來，國會共和黨人首次推翻特朗普的決定。外界相信，特朗普是由於法案條文內包含社交媒體不會因內容被起訴而提出否決。

法案涉及總值超過7400億美元的國防預算，部分內容涉及台灣及香港，包括重申協助台灣維持足夠自我防衛能力，並建立太平洋威懾倡議，強化美國在印太防禦能力。法案並禁止向香港警方出口受管制國防物品、服務和受管制軍需品。

此前中國表明，堅決反對美方國防授權法案的涉華內容，形容是"冷戰思維"