美國超過2千萬確診 世衛證實新冠病毒4個變種傳染力更強

新年伊始美國新冠疫情惡化，確診病例突破2000萬大關，累計超過34萬人死亡。世衛證實新冠病毒有4個變種，傳染力更強但癥狀未更重。

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法新社援引美國約翰霍普金斯大學周五的數據顯示，美國確診感染新冠病毒病例超過2000萬例，累計34萬6400人死亡，成為全球新冠死亡人數最多的國家；美國的確診病例也遠遠超過1003萬例的印度，居於全球之首。

本周三美國單日新增死亡病例3900例。目前超過12萬5300人因感染新冠病毒入院治療。自從美國去年11月確診突破1000萬例後，確診人數在12月大幅增加。

而截至到目前，全球確診病例超過8300萬例，累計超過182萬人死亡。

另外，英國政府周五發布的最新統計顯示，英國周四新增確診5萬5892例，這已是連續4天每日新增確診超過4萬例。不過，死亡病例明顯減少，為964例。英國國家衛生部門周五表示，疫情初期修建的臨時醫院將重新開放，以應對越來越嚴峻的局勢。

英國政府周五決定，倫敦所有的小學關閉兩周，以抑制新的變種病毒傳播。

另外，土耳其衛生部長科賈在社交平台表示，對近期從英國入境土耳其的旅客檢測中，發現15例變種新型冠狀病毒。土耳其已經暫停來自英國的旅客入境。

另據世界衛生組織周五表示，2019冠狀病毒迄今出現4支變種病毒，初步研究顯示，其中有些傳染力更強，但不會引發更嚴重癥狀，也不改變現有診斷法。

世衛說，自疫情初始就收到數起不尋常公衛事件通報，原因可能與新型冠狀病毒變種有關。 世衛表示，先前通報的D614G突變病毒，以及近期通報在丹麥、英國與北愛爾蘭和南非發現的變種病毒，引發各界擔憂病毒變化所造成的影響。

世衛指出，2020年1月底或2月初發現一種變種病毒(SARS-CoV-2），數月間，這支突變病毒取代最早在中國發現的SARS-CoV-2病毒株，到了2020年6月成為全球最普遍流行的病毒株。 2020年12月，英國向世衛通報一支變種病毒，

世衛表示，經過初步流行病學研究、模擬、系譜調查及臨床觀察，發現英國這支變種病毒的傳染力更強。但初步分析也顯示，依據患者住院天數和28天內死亡率等標準來衡量，這支變種病毒與英國流通的其他病毒株相比，並不會令病況更嚴重，也不會出現重覆感染不同病毒株的情況。

世衛表示，病毒出現變種是可預期的事，變種病毒引發的任何傳染力增強，都會讓防疫變得更加艱難；而世衛目前建議的疾病管控措施仍然有效，也應該要因疾病出現更多變化而隨時加以調整。