蔡英文新年談話：符合對等尊嚴原則台灣願與對岸共同促成有義意對話

台灣總統蔡英文今天發表新年談話指出，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，台灣願意共同促成有意義的對話。蔡英文上午在總統府敞廳發表2021年新年談話時說，從全球戰略角度看，台灣的地位越發重要，兩岸關係的穩定，現在已不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已是全球焦點。

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她說，特別是過去一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更對印太地區和平穩定的現狀造成威脅。

她說，面對兩岸關係，台灣不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，台灣願意共同促成有意義的對話。

蔡英文並說，等疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。她強調，處理兩岸事務，她的一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。

國民黨下午發出新聞稿，肯定蔡英文對於疫情受控後，兩岸能逐步恢復正常交流的承諾，以及增加理解、減少誤解的期盼。但指出，蔡英文應逐步兌現承諾，希望從國境管制不要再有歧視開始。

國民黨指出，既然蔡總統強調處理兩岸事務的一貫原則是共同討論、找出方法、務實解決問題，就應拿出誠意，對於內部的不同主張能夠認真思考、務實看待。國民黨也希望蔡英文在新的一年裡，能真正把在野黨當作共同解決問題的夥伴，而不是動輒用批判在野黨的兩岸關係主張來移轉施政不力的焦點。

對於蔡英文重申在兩岸關係上不會冒進，並希望促成兩岸有意義的對話，國民黨則表示，這一直是國民黨所樂見的兩岸路線，期許蔡英文繼續朝着這個方向走下去。同時也呼籲大陸方面應該大開大闔，掃除過去一年來關係緊張、消極對抗的陰霾，兩岸能夠展開對話，為新年立下關係改善的契機