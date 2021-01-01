許多人懷疑國產疫苗 張文宏醫生主張領導先打

中國國藥集團新冠疫苗獲得中國國家藥監局批准上市，國藥集團表示其疫苗有效率79%。但是不少中國民眾對打國產疫苗心有疑慮。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏剛剛表示，領導先打可起到示範帶頭作用。

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不久前美國輝瑞與德國生物科技推出的輝瑞疫苗有效率高達95%，另一款莫德納疫苗也具有同等效力。英國阿斯塔捷利康製藥公司有效率70%，但稱如果打兩次後保護效力可達100%。

中國民眾對國產疫苗抱持懷疑可能與國產疫苗過去發生過的幾次大醜聞造成的心理恐懼有關；另外，已知的輝瑞等疫苗安全性有效率遠高於國產疫苗，也進一步加深了疑懼；再有，日前傳出復星集團訂購一億支輝瑞—德國生物技術公司的輝瑞疫苗後，就有不少網民評論指這是專供國內的特權階層使用的。

還有分析指出，中國疫苗之所以受到懷疑仍然與透明度不夠有很大關聯，比如國藥集團的新冠疫苗只公布三期臨床試驗中期分析結果，既沒有完成三期臨床試驗，也沒有公布具體數據，有效性不確定，安全性不明朗。這一點與美國疫苗在獲得批准上市之前就公布了詳細的試驗數據做法大不相同。

自由亞洲報道，中國醫療系統業內人士對國產疫苗心存恐懼，大部分人說要“先看看”、“讓領導幹部先打”，沒發現問題再決定。該台採訪的北京市民李揚表示，很多人對國產疫苗缺少安全感，更相信美國及西方國家的產品。還有人對中國官方公布的疫苗有效率79%也表示懷疑。

鳳凰網元月一日轉載人民日報大江東工作室對張文宏醫生的專訪，似在努力解答中國民眾的各種疑問，比如中國多省出現本土病例，上海能否頂得住壓力？滅活疫苗的安全性如何？尤其關於疫苗接種是否領導先打引起眾多關注。

張文宏在回答這一問題時明確表示：“我在很多場合說過，領導先打疫苗，大家看領導打了都沒事，就更放心。”“遲早都要打，領導早點打還可以起示範作用“。

關於疫苗的保護率，張文宏稱不要太過糾結疫苗的保護率，他認為，疫苗保護率“百分之六、七十以上就可以廣泛接種。疫苗覆蓋率比保護率更重要，提高疫苗對中國人群的覆蓋率，整體會起到很好效果。”

張文宏還表示，現在中國本土病例很少，感染風險很小，但到明年年底，如果不完成接種可能就會有問題。

談到目前的疫情形勢，張文宏醫生認為，“如果有一半的人接種，疫情就會在2021年六七月份出現拐點，到年底可能會發揮作用，世界就有機會互通。”

至於英國出現的病毒變異會不會影響現有疫苗的有效性，張文宏認為，“現有疫苗會因病毒變異失效？大概率不會。”

中國研發的五種疫苗進入第三期臨床試驗，雖然沒有完成第三期實驗，中國衛建委稱，至今中國全國累計接種已經超過300萬劑次。