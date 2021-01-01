鍾睒睒賣水賣到變中國首富身家644億美元

中國首富不再是馬雲馬化騰等高新科技的企業家，而是地地道道靠賣水賣到發大財的鐘睒睒，也就是大陸農夫山泉的創始人。根據福布斯實時富豪榜顯示，11月17日當天，他的身家凈增80億美元，個人身家達到644億美元，超越馬雲、馬化騰成中國首富，全球富豪榜排名第17名。

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11月17日，港股農夫山泉延續前一日升勢，高開高走，盤中一度上漲8.5%，續創歷史新高。截至收盤，農夫山泉漲幅收窄至7.28%，報44.2港元/股，總市值超4971億港元．經過連續兩日大漲，農夫山泉市值逼近5000億。

有“大自然印鈔機”之稱的農夫山泉，今年9月8日在港交所上市，首日高開85.12%，總市值一度超4400億港元，超過百威亞太，成為港股食品飲料行業市值新領頭羊。鍾睒睒身家也一度趕超馬雲，成為“半小時首富”。之後農夫山泉股價一直在上市首日高位下方盤整。

11月16日，農夫山泉暴漲10.6%，市值4634億港元。當日獲內資買入41.2萬股，自9月22日被納入港股通以來，內資持續買入農夫山泉。截至11月16日，內資合計買入農夫山泉約6500萬股，持股佔比1.29%。當日鍾睒睒身家和馬雲齊平並列，但隨着17日農夫山泉再度大漲，兩人間拉開了距離，鍾睒睒領先馬雲36億美元，成為新首富。

也有“水中茅台”之稱的農夫山泉，2019年農夫山泉實現營業收入240.21億元，其中包裝水產品收入143.46億元，佔比將近60%，產品毛利率也高達60.2%，幾乎比肩白酒。農夫山泉2020年上半年財報顯示，2020年上半年實現收益115.4億元，去年同期123.09億元，實現凈利潤28.64億元，去年同期為28.76億元。

在11月5日公布的2020年福布斯中國富豪榜上，農夫山泉創始人鍾睒睒尚以3596.5億元位列第三；阿里巴巴主要創始人馬雲連續三年位列榜首，財富增至4377.2億元；騰訊董事局主席馬化騰以3683.2億元位列第二。可見當時，鍾睒睒與第一、二位的馬雲家族、馬化騰之間存在數百億元的差距。

相比馬雲、馬化騰，鍾睒睒名氣不大，甚至很多人不會正確發音他的名字，（“睒”發音同“閃”，有閃爍、窺視之意）。在喜好張揚的浙商群體中，鍾睒睒似乎是個另類，他不喜歡拋頭露面，更不愛和政商人士聚會吃飯，也鮮少公開演講，接受專訪。“真正做企業的人不會過多露面。”鍾睒睒曾如此直言。他經常獨來獨往，在富豪圈子裡有着“獨狼”的稱號。

根據新浪財經報道，2020年是他資本市場的豐收之年，隨着其名下兩大公司上市，其身家走向了暴漲之路。他的財富主要來源於兩家上市公司，A股的萬泰生物，H股的農夫山泉。

鍾睒睒持股84.41%的農夫山泉，按17日收盤價每股44.2港元計算，此部份財富為4195.79億港元。而他持股74.23%的萬泰生物， 按17日收盤價180.05元/股計算，此部分財富為579.51億人民幣。