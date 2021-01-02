中國否認有中國疫苗走私到日本

中國駐日本大使館網站1月1日刊登聲明，否認日本媒體有關中國疫苗走私到日本的報道。之前，日媒描述一位IT公司的老闆和夫人去一家日本診所疑似注射中國疫苗的情況。

廣告 繼續瀏覽後續

中國駐日本大使館一位不具姓名的發言人今天在使館網站上表示： 我們對個別日本媒體未經核實有關情況即對中國新冠肺炎疫苗對外合作妄加評論表示強烈不滿，希望有關媒確保涉華報道真實、客觀，避免對日本民眾形成誤導。

不過，中國大使館這位發言人同時也說，中國政府願同各國共同打擊疫苗“制假和售假”以及“非法外流”等違法犯罪行為。

中央社引述日本《每日新聞》報導，2020年11月以後，日本具代表性的企業經營者及部分富人，已接種了中國制的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗。這些疫苗是與中共幹部有交情的中國顧問走私到日本的；疫苗除了自己用之外，走私到日本可能觸犯日本的法律。

報導說，2020年12月12日下午6時30分左右，有一家資訊科技（IT）大廠的社長及其妻子到東京都品川區的一家診所，適逢該診所休診，但診所的院長與一名中國男性已等着IT大廠的社長夫婦前來。 IT大廠社長的妻子有點不安的問：真的安全嗎？診所的院長背對着，只顧打電腦，中國男性代替院長回應，點頭微笑。

另據香港電台報道，有日本政府未承認的中國疫苗走私到日本，有日本富人已經接種。每次1萬日圓。有匿名的資訊科技公司社長與太太到東京一間診所接種疫苗，疫苗的盒內標籤顯示：“中國醫藥集團製造的疫苗”。