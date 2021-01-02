北京秘密調查新冠病毒起源 美聯社指習近平負責行動

2020年12月1日，一個自稱是當地村民的組織利用車輛封鎖通向中國南部雲南省達瑙山附近礦井的道路。礦井曾經藏有蝙蝠，一些礦工曾被蝙蝠感染了最接近2019新冠病毒的病毒。

12月1日，一個美聯社記者小組試圖前往中國南方一座“蝙蝠洞”查看時，被便衣警察跟蹤，警察駕駛多輛汽車封鎖了通往蝙蝠洞---一座礦井的道路。調查發現，北京當局正嚴控有關病毒起源的調查，同時積極宣傳病毒可能來自中國境外的理論。

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美聯社獲得的內部文件顯示，中共高層下令秘密尋找新冠病毒起源，嚴厲控制所有與新冠病毒相關的研究，而且，尋找蝙蝠棲息地病毒的科學家手中的樣本已經被警方沒收。

BBC稍早前報道，他們的記者前往雲南通關鎮一座廢棄的銅礦調查時，被穿着普通民眾衣裝的人封死了道路。法國『世界報』報道，那座礦洞就是中國科學院武漢病毒研究所P4研究室石正麗小組從蝙蝠身上取樣的那座礦洞。2012年，在那座礦井工作的6名礦工在布滿蝙蝠糞的礦井裡工作兩個星期，感染了一種肺炎病毒，其中四人不治死去，2019新冠疫情爆發後，科學家們驚異地發現，7年多前通關鎮發生的病毒與2019新冠病毒有驚人的相似之處。

美聯社周三的長篇報道則指出，在中國雲南的一座礦井內，曾經有攜帶與新冠病毒最接近的冠狀病毒的蝙蝠。這一地區因此引發科學家們的高度興趣，因為它可能為導致180萬人死亡的新冠病毒的來源提供線索，但是美聯社的報道寫道：“然而，對於科學家和記者來說，由於其政治敏感性和保密性，它已成為一個沒有信息的黑洞” 。

美聯社引述兩名知情人士表示，一個訪問了該地區的蝙蝠研究小組最近設法採集了樣本，但是樣本被沒收了。

但是，中國政府向國家扶持的科學家提供了數十萬美元資金尋找病毒起源，這些中國南方的科學家據信與軍方有關聯。美聯社獲得的內部文件顯示，中國政府強制要求，任何數據或研究的公布，都必須經由一個內閣層級的新工作小組的批准，這項行動正是由中國最高領導人習近平直接負責。這份數十頁內部文件的罕見泄密證實了許多人長期以來的懷疑：對信息的鉗制來自中國最高層。

美聯社的調查是根據對中外科學家和官員的數十次訪談、公開通知、泄露的電子郵件、內部數據，以及來自中國國務院和中國疾病控制與預防中心的文件。調查揭示，在整個新冠病毒疫情大流行病中，政府保密體系和自上而下的控制模式已經清晰可見。

美國杜克大學流行病學家格雷戈里·格雷（Gregory Gray）自問自答地說：“他們到底找到了什麼？也許他們的數據不是結論性的，或者他們因為某種政治原因壓制了數據。我不知道......我希望我知道。”

一名經常與中國疾控中心共事，因害怕遭報復而拒絕透露姓名的公共衛生專家表示：“他們只選擇自己信任、能加以掌控的人。軍方小組和其他人都在努力研究，但能不能對外公布，都要看具體的研究結果如何而定”。

世界衛生組織的一個國際專家調查團將於本月前往中國調查新冠病毒始源，他們能否得到中方的配合，提供信息，開放資料，允許前往蝙蝠洞勘察？外界並不看好。