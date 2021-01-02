國會推翻特朗普否決權通過包括禁售香港警察管製品法案

美國國會參眾兩院早前通過一項7310億美元的國防授權法（NDAA），但後遭特朗普總統運用特權否決（veto）這項法案，然而參眾兩院卻在國會新會期開始之前，趕及以大比數再次通過經過若干修改的法案，推翻（override）特朗普的否決權。換言之，過去59年都獲得國會大比數通過的NDAA，今年第60年也獲通過，只是繞了一個小圈。

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特朗普反對NDAA的理由包括法案有利中國和俄國，對包括facebook等高新科技企業缺乏監管對策，而且每人600美元的抗疫救援金太少，應該提高至2000美元。儘管如此，國會推翻特朗普的否決之後，法案中仍然保留多項制裁中國的措施，當中還禁止向香港警察出口管制國防物品。

法案中包括一個名為太平洋威懾計畫（PDI），授權國防部長優先考量採取行動，加強美國在印度太平洋地區的威懾，確保美國盟國和夥伴的安全並提高在該區的能力和準備。這個PDI顯然是針對中國的一個計畫。除了PDI之外，這個國防授權法還將提升美國政府對中國在全球發揮其邪惡影響力的關注，特別在那些傳統軍事範圍之外的活動。

參議院美東星期五以81票贊成和13票反對，通過推翻總統否決，並且超過三分二絕對多數。而眾議院日前也以三分二絕對多數票推翻特朗普的否決。這是特朗普四年總統任期內，第一次遭到國會兩院推翻他的否決權。

眾議院議長佩洛西則表示，參眾兩院“壓倒性的兩黨投票”，是大聲斥責了特朗普對美國軍事和國家安全的鹵莽攻擊。她續稱，特朗普否決國防授權法，將會影響美軍人員、他們的家人、退伍軍人，以及美國盟友和合作夥伴，損害他們的安全和保障。佩洛西形容，特朗普沒有保障美國人安全，反而是繼續利用他在白宮最後時刻來製造混亂並破壞安全。

參議院多數黨領袖麥康奈爾在投票前表示，國會已經連續59年每年通過國防授權法，“我們會以另一種方式完成第60年的國防授權法， 並在國會在下周日閉幕之前使之通過，成為法律”。他續指，國防授權法是照顧了美國軍人，並且是一個重要機會去指出國家安全重點，反映美國人的決心和影響美國人安全的威脅，並確保美國能夠不致落後於俄羅斯和中國等競爭對手。