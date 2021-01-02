大公文彙盛讚馬道立等三法官收押黎智英乃“眾望所歸”

中共在港喉舌大公和文彙兩報對終審法院日前裁定再度收押涉嫌觸犯香港國安法的黎智英，是“正確決定，眾望所歸”，又對終院首席法官馬道立、常任法官張舉能和李義三人盛讚一番，形容裁決是“撥亂反正”的第一步。

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壹傳媒創辦人黎智英被控欺詐及港版國安法，律政司因不服高院裁決，向終審法院申請上訴許可。終審法院批准上訴許可，下令再度收押黎智英。早前連番批評高等法院的大公報1日盛讚終院，指終院“沒有令公眾失望”，形容裁決是“撥亂反正”的首步。

大公報的社論指出，終院接納律政司上訴，沒有令公眾失望，這是撥亂反正的第一步。社論指出，國安法作為新生事物，個別法官對立法原意認識不深，對條文錯誤理解，也許難以避免，因此法官需要加強對國安法的了解及學習。

文匯報也刊出莊國法律學者傅健慈的文章，不單大讚終審法院覊押黎智英合法合理合情，更大讚審理今次案件的終審法院首席法官馬道立、常任法官張舉能、常任法官李義“撥亂反正，必須予以肯定”：“羈押黎智英是絕對正確的決定，乃眾望所歸，體現『法律面前人人平等』原則，挽回公眾對司法機構的信心。”

在終審法院開庭聆聽黎智英上訴獲準保釋一案之前，中聯辦控制的大公報發表評論《期待終院能自我糾錯》，表示終院作為本港司法機構的最後把關者，能糾正高院判決。文章在末段並且“提示”，就算判律政司敗訴都不代表案件結束：“根據國安法有關規定，國安公署有權接管此案。這是否司法機構所願見的結果？”

評論指，黎智英勾結外國勢力的“犯罪事實清楚，沒有保釋的空間”，高院法官李運騰審理此案時“被指犯下多項錯誤”，包括對黎的犯罪事實認識不清、批准黎保釋將違反港區國安法立法原意、而且低估黎的潛逃風險。評論認為個別法官對《港區國安法》認識不深不足為奇，“只要終院依法辦事，不難正本清源，糾正高院的錯誤判決”。評論又指。終審法院是香港司法體系的“最後把關者”，政府早前在禁止蒙面規例案當中獲得“終極勝訴”，令人期望終院能繼續“撥亂反正”。

終審法院三名法官獲得大公文彙高度讚賞，與之前裁定黎智英可以獲準保釋的高等法官李運騰的遭遇，可說有天淵之別。李運騰在裁定黎智英可以1000萬元港幣擔保出外候審之後，遭到中聯辦旗下兩大喉舌猛烈炮轟，更有署名文章質疑李運騰法官有外國國籍或物業、子女在外國升學，擔心被外國制裁而作出相關決定。