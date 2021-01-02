大陸專家選出十大醜陋建築物廣州融創大劇院奪冠

醜陋是相對的，美醜也由主觀左右，然而中國大陸的專家每年都憑靠專業知識再加上網民投票，選出十大醜陋建築物，2020年的十大之首由融創大劇院（見圖）奪冠，但其他上榜者的“實力”也不容忽視，包括重慶的“飛天之吻”，令人嘆為觀止。

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大陸《建築暢言網》為警示醜陋建築的泛濫，連續11年舉辦“中國十大醜陋建築評選”，希望藉此提升建築審美能力，避免更多醜陋建築出現。

《建築暢言網》所舉辦的“第11屆中國十大醜陋建築評選”年終評審會12月23日在北京召開，公布2020年評選出的中國十大醜建榜單。經過專家多輪細緻斟酌，評選出“2020年第十一屆中國十大醜陋建築”。

中國藝術研究院建築與藝術史學者、中央美術學院高精尖創新中心專家王明賢，中國建築學會教授級高級建築師、著名建築評論家顧孟潮，中房集團建築設計事務所（綜合甲級）主要創建人、資深總建築師布正偉，清華大學建築學院副教授周榕，中國建築設計研究院副總建築師、大器建築工作室主持建築師曹曉昕，主題緯度公共藝術機構主持人王永剛，超城建築設計事務所創始人、主持建築師車飛等業界權威專家依照評選標準，經過多輪細緻斟酌，最終評選出2020年第十一屆中國十大醜陋建築榜單。

榜單如下：

1. 廣州融創大劇院。上榜理由：創意牽強附會，胡亂拼貼中國元素，形態怪誕，傷害城市形象。

建築暢言網2020年第十一屆中國十大醜陋建築評選結果重磅揭曉

2.吉林延邊長白山長白天地度假酒店。上榜理由：形式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調，浪費巨大。

3. 重慶武隆飛天之吻。上榜理由：嘩眾取寵，立意低俗，造型拙劣，破壞自然景觀。

4. 江蘇南京蜂巢酒店。上榜理由：形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金，趣味惡俗。

5. 貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店。上榜理由：盲目崇洋，文化價值觀扭曲，與地區原生態山水嚴重衝突。

6. 河北滄州吳橋國際雜技大劇院。上榜理由：拙劣模仿中國傳統建築經典，形式混亂，比例失調。

7. 廣西河池丹泉酒業文化館。上榜理由：簡單化形象比附，立意庸俗，造型粗鄙。

8. 江西省圖書館新館。上榜理由：設計概念牽強，形式語言混亂。

9. 廣東茂名青少年活動中心。上榜理由：設計手法拼湊，組織失序。

10. 陝西寶雞聯盟大橋。上榜理由：搬用舶來形式，有損文化認同。

建築暢言網表示，歷經11年的沉澱，中國十大醜陋建築評選不僅為建築圈的暢所欲言創造了氛圍，也為社會公眾提供了發聲的平台，推動了政府、部門、行業、社會等各方面對中國建築文化傳承創新形成共識，契合了中央的指示精神，符合人文城市建設要求，獲得了住建部的支持，逐漸成為具有廣泛社會影響力的年度建築傳播事件。

暢言網又稱，建築不僅是歷史文脈的承載者,也是城市記憶的見證者。隨着中國經濟發展水平不斷提升，社會開放程度也在不斷的提高。如何更好地促進建築為城市服務，為社會公眾傳遞積極影響，攜手大眾力量共同維護城市秩序，促進文明空間的產生，建築暢言網也在不斷思索。我們希望通過各界的共同努力，讓更多”適用、經濟、綠色、美觀”的建築成為中國名片。