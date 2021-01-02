瀋陽出現超級傳播者 專家指春節幾億人口流動危險

中國遼寧省瀋陽市爆發一連串本土病例，全市開始大規模排查。圖為一名醫務人員從一名男子那裡收集拭子進行核酸檢測。

日前宣布進入戰時狀態的中國東北大都瀋陽市目前正在全市實施全方位排查，根據中國媒體報道，截至1月1日，新一輪疫情瀋陽報告感染者22人，其中，21人均由一人傳染所致。另外，春運將至，許多中國人開始為回家過春節做準備，中國專家認為春節人口大流動不可行，應少聚集，少外出。

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根據澎湃新聞報道，瀋陽市此輪疫情截至1月1日共報告感染者22人，其中12月23日後報告新增的21人均為首例確診病例尹某某的關係病例或密切接觸者。

瀋陽衛建委通報稱尹某某是韓國返沈人員，在解除入境集中隔離10天後，於12月23日確診新冠肺炎，確診前兩日，他曾四次前往譜康醫院就診，根據澎湃新聞梳理，瀋陽此後新增的感染者中，12例與譜康醫院相關聯，其中11例為確診病例，1例為無癥狀感染。其中兩例醫護人員，5例患者，4例陪護，1例是譜康醫院旁的超市老闆。

除了上述12例外，其餘9例都是尹某某的關聯病例或密切接觸者，包括他的孫女，共同居住者，鄰居，以及尹某某前往就診的秀水診所的醫護，急診所的患者等人。

瀋陽市疾控中心1月1日舉行新聞發布會，要求12月21日-26日之間去過譜康醫院及確診病例、無癥狀感染者的行動軌跡有交集的市民朋友，立即主動向社區報備，配合開展核酸檢測。

中國一年一度的春運在即，根據中國國鐵集團，2021年春運，中國鐵路預計發送旅客4.07億人次，與2019年春運基本持平。中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮1月1日接受北京電視台採訪時回答春節是否還可以幾億人口流動的問題時表示：“不行!”。

這位專家認為，寒冷季節，非常適合病毒生存，“從現在起到2月底，這兩個月非常關鍵，如果把這兩個月挺過去，到了春暖花開的時候，加上新冠疫苗普遍接種，疫情防控形勢應該說基本就會大好轉”。這位專家認為，那時候或者就可以說，“決定性勝利就來了，中國不會再出現像武漢那樣的疫情，即使現在多點散發，也不會再釀成一個大規模的擴散“:

北京市已要求政府人員和國有企業、事業單位工作人員“帶頭在京過節”，要倡導“非必要不出京”，做到“非必要不出境”。當局還希望市民群眾“就地過節”，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳也於24日下發文件要求元旦春節期間“毫不鬆懈做好疫情防控工作”，文件稱，要減少元旦及春節期間人員流動和聚集，嚴防死守疫情爆發。